Rodri: «He hablado con Morata y seguro que no será nada»

Rodri Hernández compareció en la zona mixta del Allianz Arena de Múnich y le quitó hierro al asunto de la posible lesión de Álvaro Morata, al que un guardia de seguridad le golpeó al abalanzarse a por un espontáneo, dejándole muy tocado. El capitán de la selección española acabó con gestos claros de dolor y se hablaba de un problema físico que le podría impedir estar en la final tras la increíble victoria de España contra Francia en la semifinal de la Eurocopa. El centrocampista del Manchester City descartó que sea algo grave tras hablar con él.

«Ha sido en la celebración. Creo que ha salido algún vídeo, una caída aparatosa con un guardia de seguridad. He hablado con él, está un poco ahí tal… pero bueno, no creo que sea para mucho. Tiene un golpe, pero nada a recuperar estos días y seguro que no será nada», aseguró Rodri sobre el incidente de Morata.

«Seguramente si le preguntas no le importará mucho. Le importará que el equipo ha pasado. Ha hecho un trabajo brillante como todo el equipo, ha estado a un nivel muy alto como todos. Nos abstraemos de lo que pase en fuera porque lo que está en juego es muy grande», zanjó el centrocampista español.

«Siempre lo he dicho, nosotros intentamos jugar nuestro fútbol, pero para ganar, no para agradar ni convencer a nadie. Cada partido lo planteamos dependiendo del final y lo estamos sabiendo jugar muy bien y eso es lo importante», concluyó antes de marcharse para seguir celebrando el espectacular triunfo de España ante los franceses.

Rodri habla del golpe a Morata

Morata vivió una escena surrealista una vez acabó el partido entre España y Francia en la Eurocopa. En plena celebración por el pase a la final del torneo, un miembro de seguridad del estadio arrolló al capitán español tras un resbalón. Y le pudo provocar una grave lesión. Tras ese momento, el delantero del Atlético de Madrid comenzó a cojear y habrá que esperar a las pruebas físicas para saber si de verdad no tiene ningún tipo de molestia física que le pueda impedir estar en la final del domingo.

Tras eliminar a Francia en semifinales por 2-1 en Múnich, los jugadores de España celebraron a lo grande -como no podía ser de otra forma- el pase a la final que se jugará el próximo domingo en Berlín. Lo hicieron también con la afición, con los miles de españoles que viajaron hasta Múnich para disfrutar de este éxito en la Eurocopa de España, cuyo capitán es Morata.

En ese momento, y mientras estaban en grupo los jugadores españoles, varios aficionados de la grada saltaron al campo. Los miembros de seguridad saltaron para detener a estos hinchas y como suele ser habitual fueron con todo para aplacar a los aficionados. Sin embargo, uno de estos trabajadores de seguridad tuvo la mala suerte de resbalarse cuando llegó a la altura de Morata. Y eso provocó que le hiciera un entradón al capitán de la selección española.