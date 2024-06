Pedri: «Jugar con España me encanta»

Pedri González y Nico Williams fueron los primeros internacionales en tomar la palabra a dos días de que el combinado nacional debute en esta Eurocopa en el estadio Olímpico de Berlín contra Croacia. El motivo de este acto fue la presentación del patrocinio de Silbö Telecom, empresa de telecomunicaciones española. También estuvo presente en este acto Alejandro Morales Mansito, vicepresidente de la RFEF.

El primero en hablar fue el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, que quiso dar la bienvenida a Silbö. «Estamos comprometidos con la marca España y que mejor que unos empresarios españoles nos puedan permitir tener la publicidad en nuestras camisetas. Este acuerdo, que es de cuatro años, esperemos que sea eficiente para ambas partes», aseguró.

Jorge Morán, CEO de Silbö, se mostró muy feliz por este acuerdo. «Estamos recién salidos y era importante tener esta repercusión nacional. Buscamos algo que aúne los valores de un país y la selección agrupa todo esto. El arranque que tuvimos en estos dos primeros meses esperemos que continúe con un título de la selección española. Esperamos que Nico y Pedri vuelvan con la copa para casa».

Luego, llegó el turno de Nico Williams y Pedri, que aseguró que usan la comunicación para hablar con sus seres queridos y, especialmente, jugar la Play, uno de los grandes vicios de esta selección española.

«Cada uno tiene sus pensamientos. Jugar con España y en la Liga me encanta. Como España no hay nada. También hay gente que disfruta fuera», comentó Pedri sobre las palabras de Morata, donde aseguraba que se siente más cómodo jugado fuera de nuestro país y que hay gente que quiere que pierda la selección.

«Me asesoran muy bien. Mi hermano mayor me baja si me subo un poco a la parra. Todo lo que me dicen lo intento esconder. No me gustan mucho los halagos», aseguró Nicho Williams.