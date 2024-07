No apto para nostálgicos: Kroos se despide de forma definitiva del fútbol con esta carta

Suena raro decirlo, pero Toni Kroos ya no es futbolista profesional. El ya ex jugador del Real Madrid colgó las botas de manera oficial este viernes 5 de julio tras caer eliminado con su selección ante España en los cuartos de final de la Eurocopa. Después de una trayectoria de auténtica leyenda, el ‘8’ escribió su última carta de agradecimiento en redes sociales a todo el pueblo alemán. Unas letras, avisamos, no aptas para nostálgicos. A la altura de su grandeza, dedica unas palabras a Pedri por lesionarle en el minuto 4 de partido.

«El 29 de septiembre de 2023 sonó mi teléfono. Persona que llama: Julián Nagelsmann. Solicitud: regreso a la selección. El primer pensamiento en mi cabeza: ¡no soy estúpido! Primer pensamiento en mi corazón: ¡joder, sí! Como sabemos, el corazón había decidido», comienza Toni Kroos en su carta en redes sociales en la mañana de este sábado tras caer eliminado en la

«Mi primer pensamiento esta mañana del 6 de julio de 2024: me alegro de haberlo hecho. A pesar de toda la tristeza y el vacío desde el pitido final de ayer. Siempre he visto más en el equipo de lo que han demostrado en los últimos años. ¡Pero no esperaba que en tan poco tiempo fuera posible tener una oportunidad realmente realista de ganar el título y estar otra vez al nivel de los mejores! ¡Por eso estoy muy orgulloso de lo que ha logrado este equipo! Y ese puede ser también el caso para toda Alemania», prosigue el alemán.

«Un agradecimiento especial a todos los que hicieron que este Campeonato de Europa en casa fuera especial. ¡Os hemos visto, experimentado y sentido! A nivel personal me gustaría agradeceros la calidez y el cariño tan especiales de estas últimas semanas. Eso fue muy especial. Y por último una petición: el camino de este equipo continúa. ¡Y realmente ayuda si la apoyas incluso en las fases malas! Porque te puedo asegurar una cosa: ¡este es un grupo de grandes personas que lo dan todo para tener éxito!», continúa expresando Kroos en su emotiva carta.

Kroos pide perdón a Pedri

¡¡¡Alemania vuelve a ser alguien!!!», continúa Kroos donde además incluye tres corazones con la bandera de Alemania. Y para terminar, el ex futbolista del Real Madrid quiso tener un noble gesto con Pedri, al quien lesionó en el minuto 4 de partido del España-Alemania por una dura entrada. El canario se vio obligado a retirarse del terreno de juego a las primeras de cambio y con claros y ostensibles gestos de dolor en su rodilla. Ahora está por ver el alcance de la lesión. Pero todo hace indicar que el futbolista del Barcelona no podrá volver a vestirse de corto con la camiseta de la selección española.

«De esta manera, para mí es muy importante: ¡Perdón y que te mejores pronto a @pedri! Lógicamente no era mi intención hacerte daño. Una pronta recuperación y todo lo mejor. Eres un gran jugador», zanjó el futbolista alemán.