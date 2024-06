Ivana Knoll vuelve a dar que hablar. La aficionada croata que incendia los estadios y las redes sociales, reaparece en la Eurocopa y forma un lío con una periodista. La famosa fan balcánica, que se dio a conocer especialmente en el pasado Mundial de Qatar por enseñar más de la cuenta, vuelve a la carga desde Alemania, donde va a ver varios partidos. En el primero de ellos, la derrota de Croacia ante España el pasado sábado, ya dio que hablar por enzarzarse con una reportera alemana a la que criticó duramente en las redes.

La modelo croata se ha hecho viral tras su ataque a Laura Wontorra, una de las grandes estrellas de la televisión en Alemania. «Querida Laura, si tuviera tu aspecto sólo usaría ropa de invierno», publicó Ivana Knoll en Instagram criticando a la reportera y diciendo indirectamente que no es atractiva. Ivana Knoll justifica su ataque a Laura Wontorra argumentando que «no sé quién es esta mujer. Pero la gente me ha dicho que ella y otra señora dijeron cosas muy malas sobre mí hoy después de mi aparición en vivo en MagentaTV».

La influencer croata también pidió a Magenta TV que no le volviesen a pedir una entrevista: «La televisión menos profesional que jamás haya existido. Enséñales la cultura a tus presentadores y nunca más me invites a una entrevista». Y es que el origen del problema fue una entrevista que concedió Ivana Knoll antes del partido que Croacia acabó perdiendo 3-0 contra España. «Hace un poco de frío…», le dijo la ex Miss Croacia, que vestía un top con los colores de Croacia en un día nublado en Berlín, a la reportera Stefanie Blochwitz.

«En teoría, también existiría la posibilidad de ponerse algo cuando hace frío», comentó el presentador Johannes B. Kerner. «Ahora se necesita un poco de experiencia, Después de la charla sobre el tiempo y la ropa, por fin deberíamos volver a hablar de deportes», replicó Laura Wontorra.

El regreso de Ivana Knoll

Ivana Knoll fue sin duda la seguidora más reivindicativa de Croacia en el pasado Mundial de Qatar. La modelo e influencer balcánica no se perdió ningún partido del combinado nacional de su país hasta su derrota en las semifinales contra Argentina. Además, se saltó la normativa vigente en el país árabe, por la que ninguna mujer puede enseñar «hombro u ombligo», mostrando en ocasiones mucho más de la cuenta.

La explosiva influencer también fue noticia porque aseguraba que varios futbolistas le escribieron mensajes privados durante la cita mundialista, algunos de ellos rivales de su selección. A la joven de 32 años se le preguntó en una entrevista si algún futbolista la había contactado durante el Mundial, y no tuvo reparo a la hora de responder. «Sí. Recuerdo que algunos jugadores enviaron mensajes sobre cómo estás, bla, bla, bla», dijo la modelo sin dar nombres pero dejando alguna que otra pista. Ivana afirma que algunos de sus admiradores jugaban para equipos con los que se enfrentó Croacia y a los que no respondía hasta que no acababa el partido.

Lo que está claro es que su popularidad creció como la espuma tras el Mundial. Ivana se saltó las normas de Qatar con sus atuendos y se convirtió en una de las mujeres más seguidas por los aficionados, no solo croatas, sino de todo el mundo. «Tuve dudas sobre venir aquí. Entonces escuché las reglas y me sorprendió. El código de vestimenta prohíbe mostrar los hombros, las rodillas, la barriga y todo y yo estaba como, ¡Dios mío, ni siquiera tengo la ropa para cubrir todo eso!», dijo sin achantarse.