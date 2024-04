Ivana Knoll se autoconvoca para la Eurocopa: «Varios futbolistas me mandan mensajes privados…»

Ivana Knoll fue sin duda la seguidora más reivindicativa de Croacia en el pasado Mundial de Qatar. La modelo e influencer balcánica no se perdió ningún partido del combinado nacional hasta su derrota en las semifinales contra Argentina. Además, se saltó la normativa vigente en el país árabe, por la que ninguna mujer puede enseñar «hombro u ombligo», mostrando en ocasiones mucho más de la cuenta. Ahora, asegura que también estará en la próxima Eurocopa y sus seguidores lo celebran.

La influencer croata volverá a apoyar a su selección en la cita de este verano de Alemania y estará en todos los partidos de Croacia como viene siendo habitual en los últimos torneos. La modelo subió un par de historias a su cuenta personal de Instagram. «Europa en dos meses» y «Croacia está de vuelta. Eurocopa 2024 estate preparada» fueron sus mensajes preparando el terreno para lo que viene por delante.

World Cup superstar and Croatian model Ivana Knoll strips down to her bikini after announcing that she’s preparing to steal the Euro 2024 spotlight

They should be fully prepared for her arrival and the photographer circus that followshttps://t.co/ltrHXODMGJ pic.twitter.com/BrilMiECph

