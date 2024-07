La imagen viral del padre de Lamine Yamal a gritos cantando «¡yo soy español, español!»

Lamine Yamal es el hombre del momento. A sus 16 años reventó la semifinal entre España y Francia anotando el mejor gol de la Eurocopa hasta la fecha. Cuando peor lo estaba pasando la selección española, llegó el jovencísimo futbolista del Barcelona para hacer un golazo por toda la escuadra que enamoró al mundo del fútbol. Y desde las gradas se encontraba su familia y sus amigos. Una familia, liderada por su padre, que dejó una bonita imagen gritando «yo soy español, español».

Ante Croacia, Lamine Yamal se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido en una Eurocopa, pero por si no había sido suficiente, el chaval rompió otro récord ante Francia convirtiéndose en el jugador más joven en anotar en el torneo. El austriaco Johan Vonlanthen estaba en lo más alto de esta lista con 18 años y 141 días. Este hito se produjo el 21 de junio 2004 ante Francia, pero este nombre quedará en el olvido porque es ahora el jugador del Barça el más joven en hacerlo con casi 17 años.

Tras el encuentro, atendió a los medios de comunicación y se mostró muy contento por lo conseguido: «Estoy muy feliz por el paso a la final, queda lo más importante, llevarnos el título. No sé si es el mejor gol del torneo, pero sí el más especial». «Estábamos en momentos difíciles, nadie se esperaba el gol tan pronto, he pensado y la he metido donde la he metido», comentó.

Sobre su relación con veteranos, fue muy claro: «Intento no pensar mucho, disfrutar y ayudar al equipo. Estoy muy contento por la victoria». «Ganar, ganar y ganar, es lo que tenemos en la mente. Mi objetivo era llegar a mi cumpleaños aquí en Alemania», continuó.

«Intento no fijarme mucho en ser un icono. Sólo estoy para ayudar al equipo», aseguró. «Desde el minuto 60 sólo pensaba que iba a estar en la final. Me acuerdo de la última Eurocopa, que la vi con mis amigos en un centro comercial», continuó. «Siempre hablaba de mi madre, que era su sueño. Me ha gustado que fuera así». Sobre una preferencia en la final, aseguró que «pase el que pase va a ser muy difícil», dijo sobre su impresionante gol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MOUNIR (@hustle_hard_304)

El padre de Lamine Yamal, eufórico

El padre de Lamine Yamal lleva todo el mes publicando fotos de su hijo en Instagram dándole las gracias por convertirse en el jugador que se está convirtiendo y ser, a día de hoy, con 16 años, uno de los mejores jugadores del mundo. «Como padre y persona te doy gracias don Lamine Yamal. Gracias, hijo mío», escribió en redes sociales. «Qué bonita es la vida así gracias Dios mío», añadió Mounir ya con su hijo en el hotel de concentración.

Ahora España deberá cerrar todo el trabajo realizado en la final de Berlín. Los chicos de Luis de la Fuente han sido los mejores durante todo el torneo con absoluta diferencia y disputarán la final ante el ganador de la segunda semifinal entre Inglaterra y Holanda. Después de eliminar a Francia y Alemania, La Roja es la gran favorita, pero los futbolistas se han encargado de quitarse toda la presión declarando que en una final no hay favoritos.