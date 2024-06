Georgia da la campanada de la Eurocopa contra Portugal

Georgia dio la campanada de esta Eurocopa, venciendo este miércoles contra todo pronóstico a la penúltima campeona, Portugal, en la última jornada de la fase de grupos (2-0). Los autores de los goles en la victoria más importante de la historia de su selección fueron Kvaratskhelia y Mikautadze. Esos son los dos nombres que debe apuntar España antes de enfrentarse a los georgianos este domingo a las 21:00 horas en octavos de final. Los de Willy Sagnol, en su primera participación en el torneo, se colaron en la siguiente como terceros ronda tras derrotar con mucha autoridad a una de las favoritas.

Con cuatro puntos, la selección georgiana es equipo de octavos, como Portugal (1º) y Turquía (2º). Hace apenas dos semanas, Georgia figuraba como una de las eliminadas en la fase inicial en casi todas las quinielas, pero con esta victoria ante los de Roberto Martínez se han convertido en el equipo revelación de la Eurocopa y pelearán contra la selección española por seguir alargando el sueño.

Kvaratskhelia, reconocido en el Nápoles y estrella de su selección, adelantó a los suyos en el minuto 2. Entre él y Mikautadze cocinaron el primero, con una conducción del delantero del Metz que acabó en los pies de Khvicha para que este definiera con su pierna menos buena, la izquierda. Así saltaba la sorpresa en Gelsenkirchen y arrancaba otro recital de paradas del portero del Valencia, Mamardashvili.

Después de su exhibición ante República Checa para mantener viva a Georgia en la competición, el meta georgiano lo paró todo. Primero una falta envenenada marca de la casa de Cristiano Ronaldo, luego otro tiro desde fuera del área de Joao Pahlinha… Portugal estaba disparando desde todos los flancos sin éxito y a su principal arma, que cumplía su partido número 50 entre Mundiales y Eurocopas, se le secaba la pólvora.

Georgia se rebela contra Portugal

Cristiano llegó a pedir un penalti en el 27′ por un agarrón clarísimo en una jugada que acabó con una ocasión muy clara de Conceiçao que se escapó por poco. Joao Félix, en sus primeros minutos en la Eurocopa, lo intentó con un tiro al borde del descanso que atrapó Mamardashvili. Y en la reanudación llegaría el éxtasis para los georgianos. Tras una acción que estaba cercana al olvido, la selección de Georgia insistió para que el árbitro Sandro Schärer fuese al VAR a revisar un penalti de António Silva sobre Lochosvili.

El colegiado, que en primer lugar no había visto nada, rectificó y señaló la pena máxima a favor de Georgia. El otro héroe de los de Sagnol, Mikautadze, no perdonó desde los 11 metros y se convirtió en el pichichi de la Eurocopa y, evidentemente, también en el jugador revelación. Portugal no se rindió, pero se sabía primera y cedió toda la gloria para los georgianos, que se clasificaban matemáticamente para octavos.

Los georgianos llegaron a gustarse en los últimos minutos, brindándole un espectáculo inédito a su afición que pudo suponer incluso el 3-0 tras otra gran acción de Mikautadze. El ’22’ le tiró un caño a Nélson Semedo y se la regaló a Davitashvili, pero su disparo se marchó por el lateral de la red. El ex del Barcelona se redimió con una de las oportunidades más claras de Portugal, ya en el descuento que sirvió para que Mamardashvili se luciera de nuevo con una mano increíble. Y el portero de la Eurocopa remató su actuación con otro paradón en el último intento de los portugueses.