Arda Güler guía a Turquía a cuartos

Arda Güler ha vuelto a ser clave en esta Eurocopa. De las botas del jugador del Real Madrid nació el primero gol de Turquía ante Austria, que empezó a guiar el camino de los otomanos hacia la victoria. Y en el segundo tiempo, otro córner lanzado por el madridista también acabó en premio. El joven futbolista madridista es una de las sensaciones de este torneo y lo demuestras como actuaciones como esta.

El descaro de Arda Güler es impresionante. Asusta a cualquiera. En un partido de esta magnitud, lejos de acongojarse, demuestra su potencial. Manda, suma y aporta descaro en cada acción. Como ejemplo, el disparo que hizo desde el centro del campo y que estuvo cerca de acabar en gol.

Güler tiene cosas que mejor, es normal. Todavía está en proceso de formación, pero da mucho más de lo que resta. Turquía y el Real Madrid tienen una joya a la que están puliendo con mucha paciencia, pero que ya empieza a dar sus frutos. En los 78 minutos que estuvo sobre el césped fue clave.

El futuro es suyo

El futuro es de Arda Güler. No había duda de ello tras ver lo que hizo con el Real Madrid cuando ha tenido minutos. Turquía siempre ha confiado en él y Montella lo ha tenido claro desde el primer partido, cuando se estrenó en esta Eurocopa, haciendo un auténtico golazo a Georgia en la primera victoria de los turcos.

Por otro lado, en el Real Madrid están seguros de que Güler es un valor seguro, por eso tienen claro que entrará en ningún tipo de cesión esta temporada. Ancelotti ya dejó claro que se quedaba y el jugador tiene claro que no saldrá de la entidad madridista.

Una vez más, el ojo y trabajo de Juni Calafat han surtido el efecto deseado para que el Real Madrid pueda presumir de contar con un jugador al que no se le conoce techo a sus 19 años, pero que aparición tras aparición deja claro que apunta a cotas muy altas.

Arda Güler no se toca

El gran rendimiento de Arda Güler tanto con el Real Madrid como con Turquía ha despertado el interés de media Europa. No es para menos. El turco no deja de dar pasos hacia adelante en su progresión. Equipos de España y del continente estén pendientes de su futuro e, incluso, hayan llamado a la puerta del conjunto blanco para estar bien colocados en el caso de que desde el Real Madrid decidan que salga cedido este verano, algo que no pasará.

Desde España, uno de los que se han posicionado para hacerse con los servicios de Arda Güler es la Real Sociedad. La relación de los donostiarras con la entidad madridista es muy buena y por sus filas ya pasaron jugadores como Ödegaard, Theo Hernández o Kubo, pero en esta ocasión la decisión del Real Madrid y de Carlo Ancelotti es clara: el turco se queda.

Además, como ha contado OKDIARIO, el Real Madrid ya ha tenido que decir que «no» a más de 10 clubes que se han interesado por el jugador turco. Estas peticiones han llegado de clubes de las cuatro grandes ligas, como son Premier, Bundesliga, Calcio y España, que jugarán competición europea la próxima temporada.

Lo más importante es que Ancelotti tiene la decisión tomada. El italiano cuenta con el talentoso jugador turco para la próxima temporada. Esta es la idea del entrenador del Real Madrid. Y es que, Carletto le ve sitio por mucho que crezca la competencia en la delantera. Para el técnico, Arda Güler puede jugar arriba escorado a una banda, como hizo ante la Real Sociedad, pero también le ve en otras demarcaciones como de interior. Además, el futbolista también tiene claro que no se quiere mover y está seguro de que puede ser importante en la plantilla del vigente campeón de Europa la próxima temporada, tal y como lo ha sido el curso que recientemente ha finalizado cuando le han dado la oportunidad.

De hecho, el plan es que la próxima temporada tenga un papel más importante dentro de la plantilla. Ancelotti tendrá que ser valiente desde el primer día y dejar claro en el vestuario los roles de cada uno. Güler tendrá muy complicado ser titular desde el principio, pero su presencia dentro del equipo sí que será mucho más relevante que la del curso pasado. Y es que, es el presente, pero sobre todo el futuro.