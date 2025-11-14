Zelenski visitará el martes España y se reunirá con Sánchez y los presidentes del Congreso y Senado

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizará una visita oficial a España el próximo martes 18 de noviembre, retomando la agenda que tuvo que suspenderse previamente a causa del fallecimiento del Papa Francisco. Según la agenda oficial del Congreso de los Diputados, Zelenski se reunirá con Francina Armengol, presidenta de la Cámara Baja, y con Pedro Rollán, presidente del Senado. Estos encuentros permitirán abordar asuntos de cooperación bilateral, apoyo humanitario y estrategias conjuntas en el marco de la Unión Europea. Zelenski se reunirá con Pedro Sánchez, con el que acudirá al Museo Reina Sofía a ver el emblemático Guernica de Picasso.

A finales de octubre, el presidente ucraniano mantuvo una conversación telefónica con el presidente español, Pedro Sánchez, en la que anticipó la celebración de un encuentro entre ambos mandatarios. La visita de Zelenski a España se produce cuando Rusia ha intensificado su ofensiva en el este de Ucrania. Kiev ha perdido terreno estratégico.

La visita se produce después de que a finales de octubre Pedro Sánchez anunciase que España se sumaría a un programa de la OTAN para la adquisición conjunta y entrega de armas estadounidenses a Ucrania. La decisión llega tras semanas de estudio de la iniciativa y después de conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre la urgente necesidad de reforzar el suministro de armamento frente a los ataques rusos.

Hasta la fecha, más de la mitad de los aliados de la OTAN se han unido a la iniciativa PURL (Procurement of US Arms for Ukraine), tras la reunión de ministros de Defensa en la sede de la Alianza en Bruselas. Entre los países que ya han consolidado paquetes de armamento se encuentran Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania y Canadá, cada uno de los cuales ha establecido cuatro paquetes valorados en 500 millones de dólares. Otros países, como Estonia, Bélgica, Lituania y Luxemburgo, han prometido contribuciones adicionales, aunque aún no han conformado un paquete completo. Letonia también ha manifestado su intención de participar.

En diferentes ocasiones, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y otros socios de la Alianza Atlántica, junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha acusado a Pedro Sánchez de ser desleal con la citada organización al no querer llegar al 5% en Defensa.

En una de las ocasiones, fue precisamente el pasado 8 de octubre en presencia del presidente de Ucrania en la sala de Gabinete de la Casa Blanca. Entonces, Trump destacó que «España no ha cumplido [con la OTAN]. España no ha sido leal a la OTAN. España ha sido… es la única [que no ha aceptado subir el gasto en Defensa]. Todos estaban en el 2% y todos subieron al 5%, pero España no estuvo de acuerdo. Creo que España debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo que lo hicieran, pero eso es cosa suya. Eso es cosa de la OTAN y de España», resaltó entonces Donald Trump durante su encuentro con Zelenski, el cual acudió a la Casa Blanca a pedirle misiles Tomahawk, que Trump le negó.