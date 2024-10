Zasca para retratar a Iglesias: «Me hace mucha gracia que defiendas la postura de Franco con Israel»

El ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido retratado por sus críticas a Israel, después de que Irán lanzase más de de 200 misiles contra el país hebreo como represalia a los ataques de los israelíes a los terroristas de Hamás en Gaza y de Hezbolá en Líbano. «Me hace mucha gracia que defiendas la postura de Franco con Israel», le espeta a la cara una periodista durante un debate en un podcast para dejar en evidencia al ex dirigente podemita, aludiendo a las críticas que realizó el dictador Francisco Franco en los años 60 a Israel mientras que los comunistas acudían a las comunas agrícolas que fueron un experimento socialista y que acabaron siendo un éxito: los kibutz.

En este debate, Pablo Iglesias utiliza todo tipo de improperios contra Israel, asegurando que es un «Estado terrorista» y que es un país «asociado a la limpieza étnica, al apartheid y a la violencia hacia sus vecinos», a pesar de que el país hebreo se tiene que defender de varios ataques como el último que ha protagonizado Irán o que su objetivo sea acabar con los terroristas de Hamás y de Hezbolá.

«Yo creo que eso cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil imaginar un Estado binacional, un Estado en el que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen, de su creencia, de su adscripción cultural. Y eso nos pone encima de la mesa el gran problema, que el gran problema es la existencia de Israel como una expresión de un tipo de colonialismo europeo que es incompatible con lo que en el Siglo XX se definió como como valores democráticos»,afirma.

Por su parte, la periodista Rebeca Argudo recuerda que Israel se está defendiendo de los ataques que están realizando los terroristas de Hamás y Hezbolá, que se encuentran escondidos en los países vecinos. «Hemos llegado a un punto en que ya no ha servido el diálogo y este conflicto está enquistado hasta tal punto que llegamos a una guerra. La guerra, obviamente, es que por definición, lo primero que va a hacer es saltarse los derechos humanos», señala.

«Venimos de una trayectoria de conflictos encadenados que no hemos sido capaces de atajar. Estamos llegando al punto de legitimar a un grupo terrorista que es contra lo que Israel se está defendiendo. La respuesta de Israel no ha sido ajustada. Lo principal sería parar esta escalada», esgrime Agudo en el último podcast de Carne Cruda, en el que también participa el ex líder de Podemos.

El punto álgido del debate llega cuando Pablo Iglesias explica que Israel tiene que convertirse en un «Estado democrático en el que el hecho de ser palestino no tenga unas implicaciones de limpieza étnica o de apartheid». «Pablo, que me hace mucha gracia porque en los 60 Franco estaba contra el estado de Israel y los comunistas se iban a los kibutz y nunca pensé que defendería yo a los comunistas estando a tu lado mientras tú defiendes la postura de Franco. Entonces me hace mucha ilusión», señala Argudo en su réplica.

«Yo creo que no he defendido la postura de Franco y creo que estamos teniendo un debate lo suficientemente respetuoso y que no estoy utilizando como otro tipo de argumentos más agresivos en el debate», contesta Pablo Iglesias, visiblemente enfadado. «No ha sido agresivo, digo que has coincidido en esta postura y que me parecía curioso», enfatiza Argudo.

Ridículo sobre Venezuela

En este mismo podcast, Pablo Iglesias ya hizo el ridículo mostrando su desconocimiento sobre Venezuela pese a su defensa del régimen chavista de Nicolás Maduro. El ex líder de Podemos insinuó que la gente opina sobre Venezuela sin conocer el país, dando a entender entonces que él sí que es un leído en el asunto. Lo hizo para dejar sin argumentos a Marta Nebot, dado que la periodista manifestó que «a izquierda se equivoca defendiendo a personajes como Maduro» que son «puro autoritarismo».

El ex vicepresidente del Ejecutivo interrumpió a Nebot para lanzarle la siguiente pregunta: «¿Podrías nombrar 5 ciudades de Venezuela? Es que hablas de Venezuela como si supieras mucho y te pregunto por cinco ciudades». Ella, por su parte, se ha negado a seguirle el juego para «no entrar en este tipo de exámenes».

El conductor del programa decidió examinar a Pablo Iglesias de la misma forma. «Por cierto, para aprender algo, ¿cinco ciudades venezolanas? ¿Me las podrías decir? Por sabérmelas», preguntó, a lo que el ex dirigente podemita reaccionó con un simple movimiento de hombros con el que dejó claro que no tenía los conocimientos para contestar a su propia cuestión. Y, por supuesto, no reveló las cinco ciudades por las que él pregunto en un principio en tono redicho.