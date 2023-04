Esperanza Aguirre ha asestado un enorme zasca a Íñigo Errejón vía Twitter para corregir al diputado de Más País un error histórico sobre José Antonio Primo de Rivera en el día de su inhumación del Valle de los Caídos.

Errejón escribió ayer en su cuenta de la red social que «un país democrático no rinde honores a golpistas. A Primo de Rivera que lo entierre su familia donde considere».

Un país democrático no rinde honores a golpistas. A Primo de Rivera que le entierre su familia donde considere. Cientos de miles de familiares de luchadores por la libertad ni siquiera tienen esa suerte. — Íñigo Errejón (@ierrejon) April 24, 2023

Hoy, Esperanza Aguirre ha respondido al tuit de Errejón con una simple pregunta:

«¿Cómo iba a estar en el golpe si estaba en la cárcel?»

Cómo iba a estar el en el golpe si estaba en la cárcel? — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) April 25, 2023

La ex presidenta de Madrid y ex ministra hacía referencia con esta pregunta al hecho de que José Antonio fue encarcelado el 14 de marzo de 1936 por tenencia ilícita de armas. La prisión fue ineludible porque en ese momento el fundador de la Falange ya había perdido la condición de diputado y no tenía inmunidad parlamentaria.

Tras una serie de rocambolescos juicios y sucesivas acusaciones de asociación ilícita, posesión de armas y hasta por violar la ley de imprenta, José Antonio fue finalmente condenado a 5 años de cárcel. Ante el miedo a que se produjeran disturbios o se fugase, en la madrugada del 5 al 6 de junio de 1936 fue trasladado desde la cárcel Modelo de Madrid al penal de Alicante.

En esa cárcel permanecería hasta el 20 de noviembre de ese mismo año, día en que se cumpliría la sentencia de muerte que dictó un tribunal por la acusación de rebelión militar. Como es sabido, el golpe contra el Frente Popular tuvo lugar el 18 de julio, y durante los meses transcurridos hasta su fusilamiento, José Antonio, así como su hermano, estuvo sometido a un férreo régimen de incomunicación carcelaria que le impedía incluso escuchar la radio. Meses en los que además rechazó todos los intentos de fuga que se planearon para sacarle de la prisión de Alicante.