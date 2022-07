Zapatero presumió de Chaves y de Griñán en plena campaña de las elecciones andaluzas: «¡Orgullo!»

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no dudó en mostrar su «orgullo» por los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Fue el pasado 15 de junio, durante un mitin del PSOE con motivo de las elecciones andaluzas. «¡Orgullo por Chaves y Griñán!», alardeó zapatero.

Este martes, el Tribunal Supremo ha confirmado las penas de los dos históricos dirigentes del socialismo español, los ex presidentes del PSOE y ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados. Griñán fue condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada y Chaves, a 9 años de inhabilitación por prevaricación. El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de los dirigentes socialistas contra el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzgó el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia.

A pesar de estas condenas, José Luis Rodríguez Zapatero no dudó en alardear de la gestión de los ex presidentes andaluces socialistas. «Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Escuredo, orgullo de Manolo Chaves, orgullo de Griñán, orgullo de de la Borbolla, orgullo de Susana Díaz. ¡Orgullo!», durante su mitin del mes pasado. Estas palabras motivaron una ovación de los asistentes y parte del público se puso en pie para aplaudir.

«Y por eso vamos a volver a ganar el futuro en Andalucía con un hombre íntegro como Juan Espadas», apostilló el ex presidente del Ejecutivo. En aquellas elecciones autonómicas, Juanma Moreno salió reelegido como presidente de la Junta de Andalucía obteniendo la primera mayoría absoluta del PP en la región. El dirigente del PP obtuvo 58 escaños, mientras que el PSOE de Juan Espadas quedó en segundo lugar con 30 diputados autonómicos, el peor resultado de toda su historia en la región.