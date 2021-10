El ex gerente de Imelsa Marcos Benavent, conocido como el yonki del dinero, ha acudido este miércoles por petición propia a prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. OKDIARIO ha tenido acceso al audio de su declaración. En la misma, el arrepentido del caso Taula desvela que manipuló las grabaciones aportadas en la causa.

«Las grabaciones las hice yo mismo de forma malintencionada, provocando al interlocutor lo que yo quería saber, provocando la conversación que a mí me interesaba en cada momento y sin conocimiento, por tanto, de la otra parte de lo que yo estaba haciendo».

Benavent añade: «Las grabaciones fueron manipuladas y editadas por mí y las hice con mi ordenador y varios teléfonos móviles». Y apostilla: «Hacía Pause-Rec, Pause-Rec».

Además, el yonki del dinero asegura que se filtraron estas grabaciones manipuladas a los medios de comunicación y señala a la persona responsable: la ex diputada de EUPV (Esquerra Unida del País Valencià ) en la Diputación y consellera de Transparencia Rosa Pérez. Benavent afirma: «Filtró las grabaciones para sacar rédito político, de hecho lo saca porque en el año 2015 se presenta a las elecciones y las gana el Partido Socialista» y ella es designada vicepresidenta cuarta de la Diputación Provincial de Valencia.

En la misma, el arrepentido del caso Taula pide perdón al ex ministro del PP Eduardo Zaplana y a otras personas a las que ha hecho «mucho daño», según ha confesado. Ha explicado que testificó falsamente porque se sintió presionado.

Un minuto antes de terminar el interrogatorio su abogado, Juan Carlos Navarro, alegó: «Por mi parte no hay más preguntas, ¿tiene algo más que decir?» Benavent respondió: «Sí, querría decir que he intentado durante todo este tiempo colaborar con la Justicia. Creo que he hecho todo el esfuerzo: he venido todas las veces que he hecho falta; he ido a la Guardia Civil con declaraciones de horas y horas; he venido incluso sin dormir y sin comer, recuerdo cuando vine a la declaración sobre el caso Zaplana, sin saber a dónde venía y (lo hacía) presionado».

Finalmente, subraya: «Es verdad que he hecho mucho daño a la gente y pido perdón. Por esa estrategia, en legítima defensa para defenderme, les he puesto en evidencia. He hecho falsos testimonios sobre muchísima gente, de todo tipo, y por eso sí que pido perdón».

Esta declaración podría dar un vuelco a la causa, ya que sobre estas grabaciones de las que ahora reconoce que estaban manipuladas se ha sustentado gran parte de la investigación realizada en este caso de presunta corrupción. Además, el yonki del dinero también ha confesado en la declaración que el caso contra Zaplana «fue un montaje».