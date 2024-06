Fene, el pueblo coruñés en el que nació Yolanda Díaz, no mostró un gran apoyo al partido de su paisana en las elecciones europeas del pasado domingo. Tan sólo 151 habitantes del municipio decidieron apostar por Sumar, pese a que el censo consta de más de 10.900 personas. Así, la formación rosada alcanzó un insignificante 2,8% de los votos emitidos en la localidad, por debajo de Vox, BNG, PSOE y PP.

Es más, la mayoría de los feneses han apostado por el partido de Alberto Núñez Feijóo en estas elecciones, con un apoyo del 32% de los votos emitidos. Es decir, 1.703 vecinos del pueblo prefieren antes al PP que al partido que fundó Yolanda Díaz.

Podemos no se ha quedado muy lejos de Sumar en esta villa con 135 votantes, sólo 16 personas menos que los que han optado por confiar en la candidatura de la gallega.

Resultados en el pueblo de Yolanda Díaz

Los resultados en el pueblo de Yolanda Díaz fueron los siguientes:

Partido Popular : 32% de los votos

: 32% de los votos PSOE : 31,6% de los votos

: 31,6% de los votos BNG : 23,8% de los votos

: 23,8% de los votos Vox : 3,1% de los votos

: 3,1% de los votos Sumar : 2,8% de los votos

: 2,8% de los votos Podemos: 2,5% de los votos

Es decir, los resultados de Sumar no se deben a que Fene sea un municipio con especial tradición conservadora. Es más, en la actualidad, el Bloque Nacionalista Gallego se encuentra en la alcaldía al obtener un 40% de los votos en las pasadas elecciones municipales, las celebradas el año pasado.

En esos comicios, el PSOE obtuvo cerca de un 20% de los votos e Izquierda Unida un 7,5%. Por tanto, las elecciones locales dieron como resultado que el 65% de los feneses apoyaran a la izquierda. En 2019, el resultado fue similar.

Menos de un año después, Sumar no ha logrado ni la mitad del apoyo que recibió IU en mayo del año pasado, una formación que está integrada en la coalición de Díaz.

Estas circunstancias muestran con vehemencia la presión electoral que ha obligado a la ministra de Trabajo a reconocer sus errores y abandonar la primera línea del partido. En concreto, la debacle en los resultados de Sumar en las elecciones europeas se han cobrado como víctima a la propia líder de la formación.

«Siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía lo ha percibido. Mucha gente me lo ha ido diciendo. Tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente, no los problemas de los partidos o de los políticos. Las últimas elecciones han servido de espejo, la ciudadanía no se equivoca cuando vota ni tampoco cuando no va a votar», reconoció la ministra.

No obstante, la política gallega continuará ejerciendo con total normalidad sus funciones de vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez y de ministra de Trabajo.

Es decir, Díaz seguirá cobrando su sueldo anual de 85.013,40 euros. Además, la ministra continuará utilizando los escoltas y los coches oficiales. Y seguirá viviendo en su casoplón oficial dentro del propio Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el madrileño Paseo de la Castellana: el piso más grande de todos los ministros, con 445 metros cuadrados.

A Feijóo sí le quieren en su pueblo

Por su lado, A Peroxa, municipio que vio nacer a Alberto Núñez Feijóo, sí ha emitido un apoyo abrumador a su vecino. El 60% de los votos emitidos en el ayuntamiento fueron al dirigente del Partido Popular y ex presidente de la Xunta de Galicia.

Es más, el apoyo al PP ha sido tan contundente que triplica los resultados de la segunda formación, el PSOE. Los socialistas apenas consiguieron un 23% del voto contabilizado. Tras ellos, el BNG alcanzó el 7,9% y Vox el 4%.

Los vecinos de Feijóo, además, mostraron un especial desencanto con la formación de Yolanda Díaz, pues le otorgaron apenas el 0,8% de los votos, es decir, tan sólo siete personas.

En general, los gallegos han confiado en la formación azul con un 43,6% del voto, y Yolanda Díaz no ha sido capaz de convencer a sus paisanos. Sumar tan sólo ha conseguido un 2% de los apoyos en la comunidad autónoma que le vio nacer, la mitad que Vox.

Es más, en la provincia de La Coruña, cuna de Díaz, Sumar ha quedado por detrás del partido de Irene Montero, aunque sólo les han separado 9 votos. Con todo, los coruñeses han preferido a Podemos que a la formación que comparte gobierno con Sánchez y mantiene responsabilidades ministeriales.