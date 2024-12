Yolanda Díaz borra las medidas contra el acoso sexual de su ideario político tras el escándalo de Errejón

Sumar ha diseñado un nuevo documento político en el que se define el nuevo rumbo de la formación tras la dimisión de Yolanda Díaz el pasado mes de junio ante el batacazo electoral en los comicios europeos. La nueva hoja de ruta dedica un apartado al feminismo, aunque en él no se abordan líneas estratégicas ni medidas específicas contra el acoso sexual, un aspecto relevante tras el escándalo del caso Errejón que puso en jaque al partido de Díaz.

«Uno de los asuntos sobre los que hay poner el foco son las violencias machistas y la estructuralidad de las mismas. Al mismo tiempo que estas ocupan un papel destacado –y aún hoy en muchas ocasiones sensacionalista y amarillista– en la agenda mediática, el debate político en torno a cómo prevenirlas y afrontarlas ha decrecido», reza el documento, que no menciona en ningún punto la palabra «acoso sexual».

Para atajar estas situaciones, el partido de Yolanda Díaz no aporta una medida concreta, más allá de un espacio de «reflexión colectiva». «Frente a dinámicas de estrechamiento y envilecimiento, amplificadas por las redes sociales, necesitamos un feminismo que reivindique los debates y disensos, la colaboración, la empatía y el estudio y conocimiento de la realidad. Frente al inmediatismo y virulencia de las redes, tiempo y reflexión colectiva para construir feminismos capaces de vertebrar una transformación social profunda y un cambio de orden cultural», aseguran.

De esta forma, Sumar pasa de puntillas sobre el tema de las agresiones sexuales tras las acusaciones que recayeron el pasado mes de octubre sobre Íñigo Errejón. Lo cierto es que la propia Yolanda Díaz ha dado dos versiones contradictorias sobre su conocimiento acerca de la violencia sexual por parte de Errejón. La líder de Sumar aseguraba, en un primer momento, que se enteró de esas actitudes violentas por parte del propio Errejón.

Posteriormente, Díaz admitió que, durante la campaña de las elecciones generales de 2023, Podemos ya le comunicó un caso de tocamientos no consentidos por parte del político durante un festival en Castellón. Según la versión de Díaz, se interesó por el tema y preguntó a Más Madrid, pero el partido liderado por Mónica García «cerró el expediente». «Mi equipo lo gestiona con Más Madrid y me comunican que el expediente se ha cerrado. A posteriori me hacen llegar que esta mujer retira el tuit. Nunca más volví a saber nada más de este hecho», se defendió en la rueda de prensa que convocó para dar explicaciones.

Liderazgo orgánico de dos coordinadores

Entre los cambios Sumar plantea de cara a su segunda asamblea estatal que su liderazgo orgánico recaerá en una coordinadora colegiada y paritaria compuesta por dos personas, para así superar la interinidad tras la dimisión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de ese cargo.

Además, establece entre sus objetivos desplegar una implantación territorial asimétrica, con el reconocimiento de la posición que ya tienen sus aliados autonómicos en sus comunidades, y confirma que sepulta definitivamente su pretensión inicial de ser un paraguas de organizaciones, al quitar la cuota del 30% para otros partidos en su dirección que fijó en su primera asamblea y que no se llegó a acometer.

La formación también apostará en materia de alianzas electorales y acuerdos amplios con otros partidos «sin aprioris», pero deja claro su intención, sin prejuicio de otras fórmulas, por configurar candidaturas mediante primarias «con reglas inclusivas y abiertas a la sociedad civil».

Así se contempla en la propuesta de ponencia política de Sumar para su nuevo proceso congresual de finales de marzo, consultado por Europa Press y que se publicará este lunes para iniciar el debate con sus bases, y que incluye entre las novedades la configuración de una comisión de garantías para dirimir las tareas disciplinarias y conflictos internos. El documento coordinado por la secretaria de Organización, Lara Hernández, incorpora este órgano de garantías que velará por el cumplimiento de las normas reglamentarias y éticas, así como resolver expedientes sancionadores por faltas graves.