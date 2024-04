La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado a la decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de seguir al frente del país tras 5 días de reflexión sobre su futuro, pero le ha exigido que para que se dé un «punto y aparte» tiene que haber «contenidos» en su etapa posterior al anuncio de su continuidad. La líder de Sumar ha animado al socialista cambiar las mayorías del CGPJ: «Tenemos que ir más allá».

Sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces, la también líder de Sumar, ha expresado que «esa imagen negociando con el PP es también un punto y aparte». «Debemos de democratizar el Poder Judicial», ha añadido la también militante del Partido Comunista. Para ella no es suficiente «sólo la reforma del Poder Judicial», ha comentado Díaz a la vez que ha criticado la «la vulneración de la Constitución que hace de su artículo 122 el señor Feijóo».

«Las libertades en nuestro país están en juego y la Ley Mordaza, que está en el acuerdo de Gobierno y que no fuimos capaces de sacar en la legislatura anterior, ahora sí, tiene que ser transformada», ha subrayado la titular de la cartera de Trabajo.

Se ha referido a la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza, como la que «tanto dolor ha traído a las libertades de este país». «Tenemos que cumplir íntegramente con el acuerdo de investidura e ir más allá», ha avisado la socia del Gobierno de Sánchez. «Es urgente», ha abundado la vicepresidenta tercera del Ejecutivo.

Díaz ha evitado pronunciarse sobre la decisión de Sánchez de quedarse en el poder después de haberse tomado cinco días de asueto. «Yo creo que debemos de quitarle un poco de melodrama a la política», ha manifestado la ministra de Trabajo. «Lo que sí que les digo es que vamos a seguir gobernando y me voy a ver ahora mismo con el presidente del Gobierno», ha matizado después de asegurar que su opinión no es relevante en ese aspecto.

La diputada de Sumar en el Congreso ha recriminado a los líderes de la oposición, tanto Alberto Núñez Feijóo, del PP, y Santiago Abascal, de Vox, que se «deje de cuestionar los resultados que salieron legítimamente de las urnas». Al popular, le ha dicho directamente que «respete este país».

Sánchez se queda en la presidencia

El presidente del Gobierno ha anunciado que seguirá liderando el Ejecutivo tras tomarse cinco días de «reflexión». Sánchez ha comparecido este lunes en la Moncloa para dar a conocer su decisión. «He decidido seguir», ha subrayado el líder socialista. Él mismo se ha señalado como víctima de una «campaña de descrédito» tanto contra él y como contra su mujer, Begoña Gómez. «Llevamos diez años sufriéndola», ha apostillado el secretario general del PSOE.

«Exigir resistencia incondicional es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Esta campaña de descrédito no parará. Podemos con ella. Lo importante es que queremos agradecer las muestras de solidaridad recibidas de todos los ámbitos. Gracias a esta movilización, he decidido seguir al frente de la Presidencia», ha manifestado el jefe del Ejecutivo. Tras estos días de reflexión, Sánchez ha manifestado que vuelve «con más fuerza si cabe».

En todo caso, el presidente del Gobierno ha matizado que «esto no va del destino de un dirigente particular. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser». Sánchez ha abundado que el «país necesita esta reflexión» porque el país, en su opinión, lleva «demasiado tiempo dejando que el fango contamine» la «vida pública». «Los males que nos aquejan forman parte de un movimiento mundial. Mostremos al mundo cómo se defiende la democracia», ha sentenciado el jefe del Gobierno.