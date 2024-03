Vox responde al «no entrarán en mi Gobierno» de Feijóo en OKDIARIO: «Ya nos demonizó y no le funcionó»

El diputado en la Asamblea de Madrid y periodista José Antonio Fúster, nuevo portavoz de Vox en sustitución del vicepresidente Ignacio Garriga (a punto de ser confirmado candidato en Cataluña), se ha estrenado este lunes tras el Comité de Acción Política de la formación, en el que se ha planteado el enfrentamiento político en el Senado a la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios separatistas. «La amnistía es un ataque frontal a la nación y a los españoles. Tenemos obligación de ir a un conflicto institucional», ha asegurado Fúster. Además, ha respondido a la entrevista de Alberto Nuñez Feijóo en OKDIARIO de este lunes, en la que el líder popular aseguran que no contaría con Vox si llega al Gobierno: «Esa táctica no le funcionó el 23 de julio», ha asegurado Fúster.

Sobre la entrevista de Núñez Feijóo en OKDIARIO, donde el líder del PP reconoce que leva tiempo sin hablar con Abascal, el portavoz de Vox ha advertido que «lo importante no es lo que hablen, es la interlocución que hay entre nuestro partido y el suyo. Eso incluye a muchos cargos. Contacto diario y constante. Si Feijóo quiere enterarse de lo que hablamos, lo tiene facilísimo. Lo más relevante es que diga que no nos va a meter en su Gobierno. ¿Qué Gobierno? Ese tren ya pasó. Hizo la campaña de demonización, le advertimos que no la hiciera y estamos en la situación que estamos por ello». Además, ha recordador que «esa táctica no le funcionó el 23 de julio».

«Ellos son amantes de la Agenda 2030 y nosotros buscamos los mejor para el campo», ha indicado el protavoz de Vox en referencia al PP y a la entrevista de Núñez Feijóo, insistiendo en que «son agentes necesarios en la destrucción del campo español. ¿Cómo no vamos a reprochárselo?».

En cuanto a los trámites que se avecinan en el Senado a costa de la Ley de Amnistía aprobada la pasada semana en el Congreso de los Diputados, Fúster ha asegurado que «lo que le pedimos al PP es que apriete para conseguir un informe del letrado mayor del Senado».

Amnistía y elecciones

«Nunca esperamos nada bueno de Sánchez. La amnistía es un ataque frontal a la nación y a los españoles. Tenemos obligación de ir a un conflicto», ha señalado Fúster. En un mensaje dirigido al PP, ha puntualizado que «nadie puede colaborar con esto. Luego se van a una mesa a negociar en España».

«Si Puigdemont es candidato y le vemos algún día en el Parlament, la culpa será sólo de Pedro Sánchez. Un tipo que ha dividido familias. Mi familia está dividida. Y se fuga en un maletero. Y ahora viene a ser candidato…», ha indicado.

Por otra parte, ha considerado que las elecciones en Cataluña son «una buena noticia, la recibimos con alegría. En Cataluña hay mucha gente harta del independentismo y de la Agenda 2030. Las perspectivas de futuro de los jóvenes les obligan a buscar otros sitios para su proyecto de vida. Nosotros queremos una rebelión de los catalanes corrientes, de los hartos que están».

Sobre las elecciones vascas, Fúster ha asegurado que Vox celebrará en Vitoria su próximo comité ejecutivo nacional, tras el cual se producirá el «gran acto de presentación de los candidatos». Además, ha señalado, «vamos a presentar las líneas del programa en el País Vasco».

Inmigración ilegal

Otro de los asuntos que ha tratado la dirección de Vox este lunes ha sido el de la inmigración ilegal: «Consideramos indignos estos pactos de inmigración ilegal, que van a trasladarlos a otras autonomías. El Gobierno ha alentado el efecto llamada. Los efectos no los sufren los miembros del Gobierno, lo van a sufrir los españoles de a pie. Todo el que entra de forma ilegal debe ser expulsado de inmediato.

Además, Fúster ha hecho un anuncio: «En los Gobiernos autonómicos que esté Vox, no vamos a permitir el traslado de inmigrantes ilegales. Vamos a cumplirlo, no vamos a colaborar jamás con las mafias del tráfico de seres humanos».

Nuevo portavoz

Fúster se ha estrenado este lunes como nuevo portavoz del partido. Esta decisión se produce para que Garriga pueda centrarse en las elecciones de Cataluña del 12 de mayo, debido a que se espera que encabece la candidatura de Vox en Cataluña la candidatura de la formación.

Según ha informado Vox, Garriga ha delegado en Fúster para que trate con los medios de comunicación tras las habituales reuniones de lunes del Comité de Acción Política del partido.

El secretario general de Vox seguirá participando en las reuniones semanales con el presidente del partido, Santiago Abascal, y centrará su trabajo tanto en Cataluña y la preparación de las elecciones como en los compromisos que implica su condición de número 2 de la formación.

José Antonio Fúster es diputado de Vox en la Asamblea de Madrid y portavoz segundo adjunto de su grupo parlamentario. José Antonio Fúster se formó en la Escuela de ABC, donde trabajó como periodista. Después estuvo en La Razón, donde fue jefe de reportajes del suplemento Reporter, y posteriormente, trabajó en La Gaceta de los Negocios y fundó la Revista Chesterton.