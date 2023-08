Vox espera una llamada del PP en Murcia para cerrar un acuerdo «al límite» y evitar elecciones

Tres meses después de que los murcianos votasen en las elecciones autonómicas del 28M, la situación sigue enquistada. El pacto entre PP y Vox que investiría como nuevo presidente al popular Fernando López Miras no llega y el plazo para alcanzarlo entra en su fase crítica: si el próximo 7 de septiembre no hay Gobierno en Murcia, la Asamblea quedará disuelta al día siguiente y las elecciones convocadas para el próximo 25 de octubre. Los de Santiago Abascal asumen que esta semana habrá movimientos y esperan una llamada de López Miras para desbloquear la situación y evitar ir a nuevos comicios. Eso sí, la coalición es innegociable.

Una última oportunidad. Un acuerdo «al límite» de la fecha marcada en rojo en el calendario. En Vox entienden que no todo está perdido en Murcia y aún hay opciones de lograr un entendimiento in extremis que dé a la Región un Gobierno de coalición, como ya ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón. Detalle importante, porque en Vox asumen que o hay Gobierno de coalición o no habrá Gobierno. La formación de Abascal no renuncia a su intención de entrar en el Ejecutivo, aunque sea rebajando sus pretensiones.

Vox reclama, al menos, una consejería. Presumiblemente la de Agricultura. Otras voces en Vox asumen que la exigencia es innegociable «por cuestiones de confianza» -ambos partidos pasaron por una crisis durante la última legislatura- y como método «para fiscalizar» la acción de López Miras. La oferta ha menguado en sus pretensiones con el paso de las semanas: antes se planteaba una vicepresidencia y una segunda consejería de calado, como la de Educación. Modelo similar al de Aragón que en Bambú, sede de los de Abascal, entienden que sería difícil llevar a Murcia ante el plantón del PP.

Fuentes de la formación aseguran que la pelota está actualmente en el tejado del PP, del que no tienen novedades desde hace semanas. «No hay forma de que se decida a reunirse», aseguran en referencia a López Miras. «Es él el que tiene que llamarnos», indican. Hay optimismo con la posibilidad de que esa llamada se produzca esta misma semana o a principios de la siguiente.

Evitar elecciones

La repetición electoral, entienden ambos partidos, es un escenario que podría complicar su estrategia a nivel nacional, donde el difícil equilibrio de pactos para investir a un nuevo Gobierno podría derivar igualmente en nuevas elecciones. El desencuentro en Murcia choca con el deshielo de las relaciones entre PP y Vox en Madrid, donde estos últimos ya han garantizado el apoyo de los 33 diputados de Abascal a Feijóo.

En Murcia, sin embargo, ese apoyo a López Miras no será gratis como reclama el PP. En Murcia, a diferencia de en Madrid, no hay urgencia por desalojar a la izquierda del Gobierno sino por renovar un ejecutivo de centroderecha.

Nada tiene que ver la situación, recuerdan en Vox, con la que se vive a nivel nacional. Así lo anunció José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox, tras anunciar Abascal el apoyo a una mayoría constitucional en el Congreso de los Diputados en una sesión de investidura a Núñez Feijóo. «Las decisiones que se tomen a nivel nacional no repercuten en la Región de Murcia, pues son escenarios diferentes», recalcó.

«Nosotros hemos obtenido una representación de casi el 18 por ciento de los murcianos y lucharemos para que sus intereses se tengan en cuenta», insistió el líder de Vox en la Región de Murcia.