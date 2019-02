Villacís replica a Carmena que no necesita a su ‘maridín’ para que ponga querellas por ella

“Quien se ha querellado contra Rommy Arce es un sindicato por medio de una abogada. Ah, ¡y no es mi marido! Soy jurista al igual que usted y sé poner querellas al igual que usted, no necesito a mi ‘maridín‘ para que las ponga por mí”, ha afirmado Villacís.

La concejal de Cs ha respondido así a Carmena, que ha pedido reflexionar sobre la forma “fraudulenta” en la que, en su opinión, se usan las instancias judiciales para paralizar la actividad jurídica y ha aludido a la relación entre la querella contra Arce y una persona del pleno municipal, sin nombrar a Villacís.

Además, Villacís le ha dicho a Carmena que llega el 8 de marzo, Día de la Mujer e “igual no queremos ser machistas“, y la alcaldesa le ha respondido pidiendo que no use su turno de palabra para hablar de temas diferentes al de su pregunta en la sesión de control del pleno.

El pasado 20 de febrero IU anunció que estudiaba querellarse contra Begoña Villacís, al considerar que podía darse conflicto de intereses entre su actividad municipal y el bufete en el que la portavoz de Ciudadanos figuró como administradora hasta el año pasado junto a su marido.

Este bufete se querelló contra la concejal Rommy Arce el 19 de marzo de 2018, en representación del sindicato Unión de Policía Municipal (UPM) y fue Antonio Suárez Valdés, marido de Villacís, el que detalló los argumentos jurídicos en declaraciones a los periodistas desde los juzgados de Plaza de Castilla el 2 de abril, tras ratificar su querella.

Villacís no informó hasta marzo de 2018 al Ayuntamiento de Madrid de que era administradora solidaria de la sociedad Iuriscontencia, aunque la concejal madrileña ha defendido ante los periodistas que se desvinculó de la empresa en 2009 al vender sus participaciones y que dejó de ser administradora en 2011 y no tres días antes de las elecciones de 2015, como publicó ABC.