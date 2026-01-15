Víctor Ábalos: «Antonio Hernando y Óscar López se están moviendo para traicionar a Sánchez, quieren derrocarlo»

El hijo del ex ministro socialista José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, aseguró en Telecinco que Antonio Hernando y Óscar López se están moviendo para traicionar al presidente, Pedro Sánchez. Eduardo Inda, presente en el programa, le preguntó directamente: «¿Tú crees que Antonio Hernando y Óscar López están haciendo un montaje para derribar al presidente del Gobierno?». Y Ábalos fue nítido al respecto: «Están haciendo un montaje para traicionar a Pedro Sánchez, para derrocarlo».

Ábalos aseguró que quien está detrás moviendo los hilos es el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quien «poco a poco va ocupando poder y va colocando a su gente». «Detrás de estos movimientos están Zapatero y Pepe Blanco, traicionando a Sánchez para derrocarlo y poner a una persona de su cuerda al frente del PSOE».

Profundizó Víctor Ábalos en el programa: «Lo que pienso es que Zapatero ha logrado instalar en Ferraz a gran parte de su equipo, y en Europa también, incluso en los ministerios. Yo creo que a partir de ese momento fue cuando se produjo el cese de mi padre». Relató que «poco a poco fue ocupando poder hasta el cese de mi padre, incluso en las elecciones del 23-J tuvo una actividad muy importante».