Víctor Ábalos: «Antonio Hernando y Óscar López se están moviendo para traicionar a Sánchez, quieren derrocarlo»
Ábalos aseguró que quien está detrás moviendo los hilos es el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero
El hijo del ex ministro socialista José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, aseguró en Telecinco que Antonio Hernando y Óscar López se están moviendo para traicionar al presidente, Pedro Sánchez. Eduardo Inda, presente en el programa, le preguntó directamente: «¿Tú crees que Antonio Hernando y Óscar López están haciendo un montaje para derribar al presidente del Gobierno?». Y Ábalos fue nítido al respecto: «Están haciendo un montaje para traicionar a Pedro Sánchez, para derrocarlo».
Ábalos aseguró que quien está detrás moviendo los hilos es el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quien «poco a poco va ocupando poder y va colocando a su gente». «Detrás de estos movimientos están Zapatero y Pepe Blanco, traicionando a Sánchez para derrocarlo y poner a una persona de su cuerda al frente del PSOE».
Profundizó Víctor Ábalos en el programa: «Lo que pienso es que Zapatero ha logrado instalar en Ferraz a gran parte de su equipo, y en Europa también, incluso en los ministerios. Yo creo que a partir de ese momento fue cuando se produjo el cese de mi padre». Relató que «poco a poco fue ocupando poder hasta el cese de mi padre, incluso en las elecciones del 23-J tuvo una actividad muy importante».