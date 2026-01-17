Venezolanos en Cúcuta: «Diosdado es peor que Maduro, es el cabecilla de toda la banda»

En el Parque Lineal de Cúcuta, frontera con Venezuela, la desesperación de miles de venezolanos refugiados resume en rostros y testimonios el fracaso absoluto del chavismo. Sobreviven de la beneficencia, vendiendo chatarra o en la economía informal, pero todos comparten un mismo anhelo: volver a la Venezuela que el socialismo del siglo XXI les robó.

«¿Cuándo va a llegar nuestra nueva Venezuela? ¿Qué cambios hubo?», pregunta con frustración uno de los venezolanos consultados por OKDIARIO. La respuesta es unánime: mientras la cúpula chavista siga en el poder, no hay esperanza real de cambio.

La misma cúpula criminal

Los testimonios son demoledores contra Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, señalados como los verdaderos capos del régimen. «Cabello se ganó eso matando gente a diestra y siniestra», relata un venezolano que presenció la violencia del chavismo. «Es peor que Maduro, es el cabecilla de toda la banda».

La conclusión es clara: «Eso está Maduro, está Delcy… es lo mismo que está Maduro allá», lamentan. No creen en un cambio real mientras la misma cúpula criminal mantenga las armas y el poder.

Profesionales convertidos en chatareros

La tragedia humana del chavismo se materializa en historias como la del ingeniero químico que ahora vende lo que puede para sobrevivir con sus dos hijos. O el venezolano que dejó su parcela abandonada cuando empezó Chávez y ahora anhela volver a su tierra.

«Volvemos nosotros a nuestro país, a nuestras tierras», expresa con nostalgia uno de ellos. «Yo quiero que mi familia prospere, ese es el sentimiento de todo venezolano».

El fracaso del socialismo del siglo XXI

«La izquierda, el socialismo, el comunismo, el marxismo… eso no sirve para nada», sentencia categórico uno de los entrevistados. «Nos lleva al fracaso. Vea esto: pobre, pobre el pueblo. Ellos ricos».

El Parque Lineal de Cúcuta se ha convertido en un símbolo de las consecuencias del chavismo: venezolanos que dependen de la generosidad de colombianos para comer, que venden cualquier cosa para sobrevivir, pero que mantienen viva la esperanza de recuperar su patria.

«Tienen que sacarlos como sea, explotarlos», clama la desesperación de quienes solo quieren volver a casa, a una Venezuela sin la cúpula chavista que les robó su país y su futuro.