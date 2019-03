Una vecina de Ávila a Pedro Sánchez: “¡Vaya cara, aquí no te queremos, vete de España!”

El Presidente del Gobierno no levanta pasiones durante su visita a la ciudad castellano leonesa. Solo ha despertado el interés de unas jóvenes adolescentes que querían hacerse una foto con él.

El paseo de Pedro Sánchez por Ávila en busca del voto y del contacto con el ciudadano no ha sido todo lo agradable que esperaba el todavía presidente del Gobierno. Una vecina no se ha cortado ante el jefe del Ejecutivo y le ha recriminado: “¡Vaya cara, aquí no te queremos, vete de España!”

Con más autoridades de acompañantes que vecinos de Ávila haciéndole caso, no era de extrañar que algunos abulenses preguntaran a la prensa que seguía este martes por la tarde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su paseo por la ciudad previo al mitin que tiene previsto dar este junto a Luís Tudanca, si lo que había era una manifestación. Lejos de una reivindicación lo que había era el jefe del Ejecutivo buscando el voto para el PSOE el próximo 28 de abril sin levantar excesivas pasiones entre los ciudadanos.

Solo un grupo de tres jóvenes adolescentes brasileñas han seguido durante un rato a la comitiva suplicando hacerse una fotografía con Pedro Sánchez, algo que han conseguido después de una larga insistencia a los acompañantes del líder del Partido Socialista que pese a decir que iba a gobernar hasta el 28 de abril, esta semana tiene previsto visitar hasta un mínimo de cinco provincias diferentes buscando el voto para su formación.

La anécdota durante el paseo en Ávila ha ocurrido cuando Sánchez y su ejecutiva se disponían a entrar a una cafetería del centro de la ciudad abulense y una mujer con relación con los propietarios del establecimiento se ha plantado ante el Presidente del Gobierno para espetarle, sin rodeos, que “vaya cara tiene”. La señora ha aprovechado su encontronazo con él para manifestarle que “aquí no te queremos, vete de España”.

A su llegada al Palacio de Congresos Lienzo Norte Sánchez ha accedido por una puerta trasera para evitar encontrarse una manifestación de dos Defensa de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado agrupados en Jusapol que reclamaban el cumplimiento de los compromisos adoptados en relación a sus condiciones laborales.

Sin candidato

El Presidente del Gobierno ha estado acompañado durante toda su visita del secretario general del PSOE en Castilla y León, Luís Tudanca, ya que en Ávila todavía no hay candidato para el 28 de abril. La negativa de l ejecutiva de León a aceptar a Margarita Robles como candidata por esa provincia, ha hecho saltar por los aires también la candidatura del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska por Ávila, posición que podría ocupar Robles si Marlaska es aceptado en Cádiz.