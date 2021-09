El juez Manuel García-Castellón da un ultimátum a la compañía telefónica Samsung para que facilite a la Policía Científica las claves para poder acceder a la tarjeta SD de la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional advierte a la compañía de que si no acata la orden podría incurrir en un delito de desobediencia. En esta causa el magistrado investiga la responsabilidad del ex líder de Podemos en la destrucción de la tarjeta de teléfono de la joven marroquí.

En una providencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el magistrado indica: «A la vista de que no se ha dado cumplimiento con anterioridad a lo solicitado, y de que en el oficio policial presentado se plasma que no se ha atendido la última comunicación remitida, se advierte de modo expreso a la entidad receptora, en la persona del director de departamento de la Asesoría Jurídica de Samsung Electronics Iberia que podría incurrir en un delito de desobediencia si no cumple con lo ordenado en la presente resolución».

Los agentes comunicaron al juez en un oficio que, tras requerir a la multinacional la configuración del «pinout del interfaz NAND de la tarjeta MicroSD», la compañía telefónica le trasladó «datos que son públicamente accesibles y que no corresponden con la información facilitada». Y, añaden, «a la vista de la respuesta recibida se reiteró el pasado día 21 de julio, por medio de correo electrónico, la petición de información a la compañía Samsung, indicando que la respuesta no se correspondía con lo solicitado, no habiendo recibido contestación hasta la fecha presente».

El pinout se utiliza para que diferentes fabricantes puedan interconectar sus productos usando dispositivos generales. En informática se usa para describir cómo es el cableado de un circuito, en este caso de la tarjeta propiedad de Bousselham. En un primer momento los agentes solicitaron directamente esta información a la compañía, pero tras la negativa de colaborar, el juez, tal y como adelantó OKDIARIO, se ha visto obligado a intervenir para agilizar la investigación que se encuentra paralizada.

Si los responsables de la compañía telefónica no colaboran con la Justicia se enfrentan a un delito de desobediencia recogido en el artículo 556 del Código Penal que dice así:

1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.

Pieza clave

El misterio sobre la destrucción de la tarjeta de Dina Bosselham está a punto de resolverse. Esta será la clave de una posible imputación del ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias. De confirmarse que fue el ex vicepresidente del Gobierno quien destruyó la tarjeta de memoria antes de entregársela a su propietaria, el que fuera líder de los morados se enfrentaría a un delito de daños informáticos.

El instructor del caso Dina elevó, en octubre del pasado año, una exposición razonada ante el Tribunal Supremo con los indicios delictivos cometidos presuntamente por Iglesias. En el escrito, García-Castellón relató que Pablo Iglesias recibió del dueño de la extinta Interviú, Antonio Asensio, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham el 20 de enero de 2016.

El ex vicepresidente comprobó en la redacción de la revista de investigación que la tarjeta almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de su ex asesora en el Parlamento Europeo.

«La única explicación posible»

«Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015», subrayaba el escrito.

El magistrado señaló como otro punto significativo el hecho de que Pablo Iglesias devolviera a Dina la tarjeta inoperativa que guardaba en su poder y advirtió que «se ha podido confirmar que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento», señaló el juez.

Tras una larga investigación que está a punto de finalizar, el juez no alberga duda alguna sobre la autoría de Iglesias en los presuntos hechos delictivos. En un auto con fecha 31 de mayo, el magistrado aseguró tajante que «la única explicación posible» para entender por qué la tarjeta de Dina Bousselham está destruida es que «los daños se causaran mientras estaba en poder del ex líder de Podemos».