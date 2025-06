Sánchez comparecerá tras la Ejecutiva del PSOE y hará «anuncios importantes de remodelación»

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará este lunes «anuncios importantes de remodelación» del partido como consecuencia de la dimisión del ya ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, por su implicación en el escándalo de corrupción que también señala a José Luis Ábalos y a Koldo García.

Torres, quien también se ha referido a «cuestiones internas» a la hora de deslizar la temática a la que Pedro Sánchez puede referirse en su comparecencia tras la comisión Ejecutiva Federal del PSOE de este lunes.

«Él ha anunciado que va a comparecer al acabar la Ejecutiva Federal. No es normal que lo haga el secretario federal», ha comentado Ángel Víctor Torres en referencia al jefe del Gobierno. «Por tanto, hará anuncios importantes de remodelación y también de cuestiones internas y de otra índole», añade el ministro canario sobre la comparecencia de Pedro Sánchez.

Torres ha deslizado, en una entrevista en Televisión Canaria, los temas a los que Pedro Sánchez puede referirse en la comparecencia de este lunes, en torno al mediodía. El presidente del Gobierno habló el jueves también en Ferraz, minutos después de que Santos Cerdán comunicara su dimisión tras verse implicado en el presunto cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de obras públicas.

En su rueda de prensa del jueves, Sánchez se centró en pedir perdón en repetidas ocasiones a la ciudadanía y «especialmente» a los militantes del PSOE, mientras se desvinculaba del caso que ha acabado con Santos Cerdán y se negaba a convocar elecciones generales antes de 2027. El presidente del Gobierno anunció también una auditoría interna para certificar que no existe financiación ilegal del partido, así como una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal socialista de la que apunta a dar más detalles este lunes desde Ferraz.

El PSOE y Sánchez, al límite

El informe de 490 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en el presunto cobro de mordidas ha hecho colapsar al PSOE. Pedro Sánchez se vio obligado a comparecer el jueves, minutos después de que Cerdán presentara la dimisión de todos sus cargos en la formación socialista, en la que era, hasta este día, secretario de Organización y mano derecha del presidente del Gobierno.

Sánchez quiso asumir la decisión de la dimisión de Santos Cerdán, afirmando que la había pedido él mismo tras conocer, en la misma mañana del jueves, la implicación del ex secretario de Organización en los informes de la UCO. «El PSOE y yo como secretario general no debimos confiar en él. En este mundo no existe la corrupción cero, pero sí la tolerancia cero», resaltó Pedro Sánchez.

«Siempre he creído y trabajado por la política limpia y por el juego limpio en política, siempre he estado comprometido en la regeneración democrática y en la lucha por la corrupción», añadía el jefe del Ejecutivo, que no dio opción a la convocatoria de elecciones anticipadas y negó conocer las fechorías de Santos Cerdán junto a Koldo y Ábalos.