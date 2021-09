El PNV ha vuelto a dar un toque a Pedro Sánchez. Ahora por su cercanía a Bildu y ERC. PNV, pieza clave en la negociación de unos futuros Presupuestos, cree que el PSOE mantiene una preferencia por los proetarras y que actos como la permitida manifestación en homenaje a Henri Parot disparan un clima que perjudica a los de Urkullu en su pugna por el voto vasco. La advertencia tendrá precio. Y lo tendrá en las próximas cuentas del Estado.

El PNV no oculta su enfado por los homenajes en favor de Henri Parot el pasado sábado en múltiples localidades vascas. Los peneuvistas consideran que este tipo de actos deberían ser gestionados por el Gobierno de forma que no se incrementase la presencia de Bildu ni los mensajes en favor de ETA. Y es que, en esa carrera, quien sale ganando es Bildu y no el PNV.

Desde el partido del lehendakari Urkullu consideran que la gestión de los pactos que lleva a cabo Pedro Sánchez está permitiendo un auge de Bildu. Y eso choca frontalmente con el principal objetivo de los nacionalistas: mantener el control del País Vasco.

Encontronazos

No se trata del primer encontronazo del PNV con el Gobierno de Pedro Sánchez. Ni comparten el descontrol del déficit de este Ejecutivo, ni el avance de nuevos golpes fiscales o laborales a las empresas, ni las negociaciones de leyes tan decisivas como la reforma laboral directamente con Podemos y Bildu, y al margen del PNV.

El enfado crece y lo hace en plena negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Y el PNV es consciente de su fuerza porque Bruselas quiere unos nuevos Presupuestos que avalen la concesión de nuevos tramos del rescate a España por el COVID. Y, si no hay acuerdo con los distintos partidos que mantienen en el poder a Pedro Sánchez, esos Presupuestos no podrán ni existir, ni, por lo tanto, contentar a la UE.

No es la primera vez que el PNV ha llamado a Moncloa por los pactos de Pedro Sánchez. Hace más de un año, de hecho, Podemos acaba la puerta oficialmente a una nueva gobernabilidad nacional: la del PSOE y el partido morado con Bildu. Y sin el PNV. La formación podemita ya trasladó ese ofrecimiento a Pedro Sánchez con una doble vertiente: la regional, centrada en el futuro Gobierno del País Vasco; y la nacional, con el fin de sortear los roces, especialmente los económicos y presupuestarios que surgen cada cinco minutos entre PNV y Podemos.

La solución del partido morado, de hecho, ha sido ya compartida por la líder del PSOE-PSE en el País Vasco: Idoia Mendia no hace ascos a una gobernabilidad con Bildu y sin PNV, como ya ha dejado claro en diversas ocasiones. El PNV sabe que ese plan traería beneficios para los dos partidos de extrema izquierda. En primer lugar, Podemos pretende librarse del PNV en las negociaciones de los Presupuestos y de cualquier medida económica.

Por la parte de Bildu el beneficio es obvio: pretende arrebatar al PNV el cartel de ‘negociador’ ante el Gobierno central y retirarle el activo más vendido por los de Urkullu ante sus votantes, el de que es el partido que capta inversiones territorializadas, fondos y demás prebendas nacionales para el País Vasco. Los proetarras buscan, en definitiva, acabar con su gran contrincante regional, el que les bloquea la gobernabilidad vasca.