Tezanos relaciona a la derecha con la Inquisición: «Menos mal que no piden cortarme una mano»

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, ha vuelto a usar una de las revistas de su entramado societario, subvencionada por el Gobierno de Pedro Sánchez, para cargar contra la oposición y relacionarla esta vez con la Inquisición. «¡Y menos mal que no piden que me corten una mano como escarmiento por no acertar», llega a decir el cuestionado director del CIS.

En un artículo publicado en la revista Temas, de la fundación Sistema, bajo el título El ‘CIS de Tezanos’ y las elecciones europeas, el gurú de cabecera de Sánchez sostiene que, además de la «carencia» de una «derecha europea civilizada», las «derechas españolas añaden sus propias dosis de espíritu mágico-fetichista-demoscópico −con componentes de odio específico hacia instituciones como el ‘muy sanchista’ CIS de Tezanos− y una muy patriótica dimensión inquisitorial exaltada».

Para el sociólogo con carné del PSOE durante décadas, pese a la neutralidad y objetividad que requiere el puesto de presidente del CIS, «ha llegado a ser difícil distinguir a determinados numerólogos de la legión de inquisidores que utilizan sus tribunas para insultar, descalificar, denunciar y pedir castigos ejemplarizantes para los que no se avienen a seguir sus dictados y sus pronósticos antisanchistas». «Como ha sucedido -prosigue- en el caso de las últimas elecciones europeas, en las que al final el plebiscito antisanchista aplastante que vaticinaban se ha quedado en una simple victoria crítica modesta», esgrime.

Lo dice así Tezanos cuando, en realidad, sus sondeos evidenciaron una vez más su escoramiento a la izquierda y su presunta malversación de caudales públicos. De hecho, sus encuestas fallaron en los resultados de todos los partidos al errar en las horquillas que daban a cada formación. El sondeo del CIS fue el único que, contra viento y marea, daba como ganador al PSOE. Ahora, Tezanos justifica este estrepitoso ridículo diciendo que el instituto público no hace «pronósticos», sino «estimaciones», que «resurgió el voto oculto del PP» y que hubo «desinterés en votar en dichos comicios» a la Eurocámara, celebrados el pasado 9 de junio.

«El hecho de que los actuales responsables del CIS no somos adivinos, ni pretendemos serlo, nos impide hacer previsiones, ya que, en nuestra modesta condición de simples sociólogos, sabemos las complejidades de la condición humana y la volatilidad creciente de los comportamientos electorales», alega.

Es más, sin rubor alguno, el polémico Tezanos se atreve a hablar de «encuestas utilizadas como arma de intimidación y desmovilización», con «tal sesgo de negativismo demoscópico, que algunos líderes, en su furor impulsivo, no son capaces de entender que alguien realice encuestas diferentes a las suyas y de su consorcio». «Sobre todo, cuando son encuestas que arrojan resultados diferentes al consenso demoscópico establecido previamente», añade, tras inflar al PSOE y ser el único que no daba la victoria del PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones europeas con cuatro puntos por encima del PSOE.

Asimismo, Tezanos aprovecha esta tribuna en la revista de su fundación subvencionada por el Ejecutivo y sale en defensa de Pedro Sánchez justo en un momento en que el presidente está cercado por la corrupción en su Gobierno, su partido y su entorno, como es el caso de su mujer, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez. Sin citar expresamente a ambos, Tezanos sale así al rescate del inquilino de la Moncloa. «Ante tales enfoques demoscópico-disuasorios hay quienes se dejan arrastrar por la desidia y el desinterés, algo que se estimula de manera recurrente con todo tipo de imágenes e informaciones sobre los líderes de las fuerzas progresistas, a los que se les acosa, se les denigra y se les persigue con contumacia (a ellos y a sus familiares), intentando romperles el ánimo y la voluntad de continuar dedicándose a defender causas justas, sustentadas en el interés general», señala.

«Lo que hace -continúa- que determinadas derechas agresivas se centren en un único mensaje: la descalificación de sus adversarios, que ellos consideran enemigos peligrosos, a los que tratan y pintan, no con los argumentos propios de una dialéctica política legítima, sino como seres de una maldad absoluta a los que combaten con auténtica saña», sentencia.

Con fondos públicos

Tal y como ha publicado OKDIARIO, el chiringuito editorial de Tezanos ha crecido un 118% en su resultado neto desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa a mediados de 2018 y lo nombró alto cargo. Durante este tiempo, el negocio empresarial de Tezanos ha recibido más de 100.000 euros de fondos públicos del Gobierno, a través de subvenciones y un convenio de colaboración. El PP ha anunciado que pondrá en marcha este mes de julio una comisión de investigación en el Senado sobre las maniobras de Tezanos. La constitución de esta comisión se votará en un Pleno extraordinario en la Cámara Alta el próximo 17 de julio.