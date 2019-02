El primero de los testigos será el diputado nacional de ERC Joan Tardá, a las 10.00 horas, a quien seguía en el calendario de citaciones tan sólo media hora más tarde el presidente del Parlament, Roger Torrent, que este lunes anunció que no acudiría al requerimiento por coincidir con sesión en el Pleno de la Cámara.

Fuentes jurídicas han informado de que no se adoptará ninguna decisión al respecto hasta el momento en el que se constate dicha incomparecencia. El tribunal preguntará entonces a la acusación solicitante de la misma, que es Vox, si mantiene su reclamación de este testigo y, en caso afirmativo, se adoptará la decisión oportuna.

Este jueves la última en declarar ha sido la ex presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, quien ha imitado la estrategia de defensa del resto de acusados en el juicio por el proceso independentista al asegurar que la declaración unilateral de independencia (DUI) fue una mera “declaración política” que no tenía “trascendencia jurídica”.

Fase testifical

La fase testifical permitirá el estreno en el juicio de los letrados de la acusación popular ejercida por Vox, a los que no se ha podido escuchar hasta este momento dada la negativa de los acusados a responder a sus preguntas. Muchos de los testigos de carácter político, entre ellos Rajoy, han sido solicitados por esta parte, por lo que los abogados de Vox Javier Ortega Smith y Pedro Fernández serán los primeros en interrogarles.

Según la diligencia de ordenación dictada el pasado viernes, las veinte primeras testificales se concentran en el miércoles y el jueves, diez testigos por día para cada uno de los cuales se han reservado 30 minutos.

A las 11.00 está citado Artur Mas y tras él será el turno de Sáenz de Santamaría y el ex ministro Montoro y por la tarde, a las 16.00 horas, será el turno de Rajoy, seguido de la ex coordinadora general del PdeCAT Marta Pascal y de la ex presidenta del Parlament Nuria Gispert. Cierran el calendario del miércoles las comparecencias de los exdiputados de la CUP Eulalia Reguan y Antonio Baños.