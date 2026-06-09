Si logras aprobar este cuestionario de cultura general española en tiempo récord, eres prácticamente un genio certificado

España

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España cuenta con una de las herencias culturales más ricas y diversas de Europa, fruto de siglos de historia y de la convivencia de distintas civilizaciones

Este pueblo de España regala casa y trabajo: busca gente ya para vivir entre montañas

Cosas relacionadas con España (Imagen creada por IA)
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  • Ángel Pérez
  • Hola, me llamo Ángel Pérez y soy recién titulado en Periodismo por la Universidad Europea de Madrid. Ahora estoy realizando un máster de periodismo deportivo en la Universidad Villanueva. Soy un apasionado del deporte, en concreto del fútbol y del Real Madrid, y de la política.

España cuenta con una de las herencias culturales más ricas y diversas de Europa, fruto de siglos de historia y de la convivencia de distintas civilizaciones. Desde monumentos emblemáticos como la Alhambra o la Sagrada Familia hasta tradiciones reconocidas internacionalmente, el país ofrece un amplio abanico de elementos que forman parte de su identidad cultural.

Esta riqueza se refleja también en su literatura, su gastronomía y sus manifestaciones artísticas, que han trascendido fronteras y han contribuido a proyectar la imagen de España en todo el mundo.

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