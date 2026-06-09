Si logras aprobar este cuestionario de cultura general española en tiempo récord, eres prácticamente un genio certificado

España cuenta con una de las herencias culturales más ricas y diversas de Europa, fruto de siglos de historia y de la convivencia de distintas civilizaciones. Desde monumentos emblemáticos como la Alhambra o la Sagrada Familia hasta tradiciones reconocidas internacionalmente, el país ofrece un amplio abanico de elementos que forman parte de su identidad cultural.

Esta riqueza se refleja también en su literatura, su gastronomía y sus manifestaciones artísticas, que han trascendido fronteras y han contribuido a proyectar la imagen de España en todo el mundo.

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