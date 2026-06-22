Seguridad Nacional alerta del «aumento reseñable» de la inmigración de Somalia, país de «muy alta amenaza terrorista»

Seguridad Nacional, organismo dependiente de la Presidencia del Gobierno, ha alertado sobre el «aumento reseñable» de la inmigración de Somalia en 2025, un país al que el Gobierno «desaconseja viajar bajo cualquier circunstancia» porque «la amenaza terrorista es muy alta» y avisa del «riesgo de piratería en la costa». Al haber llegado antes de diciembre de ese año, pueden acogerse al proceso de regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Informe Anual de Seguridad Nacional relativo a 2025 señala que, aunque las cifras generales muestran «un cambio de tendencia a la baja» en la inmigración, existen algunas rutas donde las llegadas de ilegales se han multiplicado. Por un lado, las llegadas de marroquíes a Ceuta y Melilla se han disparado un 10%.

Sin embargo, el itinerario que ha sufrido mayor presión durante ese último año ha sido la Ruta del Mediterráneo Occidental, es decir, el que conecta Argelia y el reino alauí con las Islas Baleares. Las llegadas al archipiélago «han aumentado un 24,5%, representando el 20% de las entradas» en el último año con registros completos.

El informe de Seguridad Nacional advierte que, a través de esa vía, se ha producido un «aumento relativo en la presencia de nacionales procedentes del África Oriental, siendo particularmente reseñable el aumento en el número de migrantes de origen somalí».

No viajar «bajo cualquier circunstancia»

El Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares ha reconocido una serie de riesgos sobre este país. Concretamente, en su «aviso general sobre las recomendaciones de viaje», puede leerse: «Se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstancia».

Además, aseguran que la situación de grave inseguridad persiste y la amenaza terrorista «es muy alta». «En particular, existe un serio riesgo de que se produzcan ataques violentos y secuestros en todo el país, así como riesgo de piratería en la costa», aclara la nota publicada por Exteriores.

En Somalia, según recoge el mismo informe de Seguridad Nacional, sigue presente la Misión de Entrenamiento de la UE (EUTM-Somalia). Allí, aseguran que el principal «reto» que afronta el país sigue siendo la «seguridad frente a la amenaza yihadista».

Y es que, según este documento del organismo dependiente de Presidencia, Al Shabaab, afiliada a Al Qaeda, «mantiene el control de amplias zonas del centro y sur del país», los cuales recuerdan que tienen una «relación con los hutíes en Yemen».

Y añaden: «la filial de Dáesh en el norte de Somalia desarrolla enfrentamientos continuos con las fuerzas locales». Asimismo, Seguridad Nacional advierte que este grupo armado «ha integrado a varios cientos de Combatientes Terroristas Extranjeros (CTE), varios de ellos con vínculos estrechos con España, al ser antiguos residentes o tener familia en nuestro país». A su vez, celebra que la acción del Gobierno de Somalia, junto al apoyo internacional, ha permitido que se redujera su presencia.

Aun así, otro de los peligros que existen en este país y que afectan a la «situación de seguridad en el golfo de Adén y la cuenca de Somalia» es «la amenaza relativa a la piratería y el robo armado en la mar en aguas somalíes».

Beneficiarios de la regularización

Estas personas podrán ser beneficiarias de la regularización masiva del Gobierno de Sánchez, ya que llegaron antes de diciembre de 2025, siempre y cuando puedan demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

Precisamente, el Consejo de Seguridad Nacional ya alertó al Ejecutivo de Sánchez de que los flujos de inmigración irregular, que ahora va a legalizar el Gobierno socialista a través de una regularización masiva, podían ser «utilizados por individuos vinculados al terrorismo que se valen de estos movimientos para alcanzar el continente europeo». Es decir, que entre la ingente cantidad de personas llegadas a nuestras costas, estas organizaciones podrían aprovechar para introducir terroristas en España.