Sánchez rechaza comprometerse por escrito con Feijóo a que los jueces elijan a los jueces

Apenas 48 horas después de reunirse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Palacio de la Moncloa para abordar la crisis constitucional provocada por la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Pedro Sánchez ha mostrado sus cartas: no se comprometerá por escrito a reformar el proceso de elección del gobierno de los jueces aunque el PP acceda a la renovación del Consejo.

El presidente del PP, en conversación informal con los periodistas durante la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, ha dicho que, aunque no quiere decir nada que pueda perjudicar al diálogo en curso, espera que haya «un compromiso por escrito» del Gobierno de que luego se cambiara la ley.

Sin embargo, Sánchez ha explicado que Feijóo sabe que no puede haber condiciones previas y ha recordado que para la reforma legal hace falta una mayoría de la que ahora mismo no dispone.

Pese al optimismo que transmitían este miércoles varios dirigentes en los pasillos del Palacio Real respecto a un posible acuerdo rápido, que según el propio Sánchez de llegar «será sobre las dos cosas», el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, la sensación es que no será «en los próximos días» como vaticinaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El jurista aseguraba que «en días volveremos a la normalidad institucional que no ha permitido el PP durante cuatro años». No era el único miembro del Gobierno que apuntaba a un acuerdo tan inminente que sobre el que Feijóo ha manifestado que «no quiero mojarme sobre si esta semana».

Y es que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y negociador jefe por parte de Moncloa, Félix Bolaños, hablaba de «progresos lentamente». Feijóo, por su parte, ha querido ser más prudente y ha apuntado que el pacto podría llegar antes de acabar el año. Sánchez, por su parte, de que «podemos estar ante un acuerdo que es muy necesario» sobre el que dice que «voy a ser cauto». En la misma línea que el presidente del PP afirmando no querer «decir ni hacer nada que pueda estropear el acuerdo».

Sánchez sí ha ido más allá y se ha encargado de recordar a los populares que no pueden haber condiciones previas. El presidente, en una larga conversación con los periodistas que cubren la información gubernamental, ha advertido que «Feijóo sabe que no hay ninguna condición en la reunión, lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución». El negociador por parte del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, lo reduce todo a que «hay que encontrar vías, mediante una comisión o subcomisión parlamentaria, que pueda abordar esta cuestión».