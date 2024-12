Sánchez prometió en 2015 «regenerar la democracia» en Benasque, ‘zona cero’ de los negocios de Begoña

En 2015, Pedro Sánchez pronunció un discurso a puerta cerrada en Benasque (Huesca) donde prometió «regenerar la vida democrática». Irónicamente, este municipio se convertiría más tarde en el epicentro de un escándalo de corrupción que salpica a su círculo más íntimo, incluida su familia. De acuerdo con imágenes reveladas hoy por OKDIARIO, Sánchez, entonces secretario general del PSOE en la oposición, se jactaba de poder implementar un cambio radical en la forma de hacer política frente al gobierno de Mariano Rajoy.

Transcurridos nueve años, seis de ellos bajo su propio mandato, el Ejecutivo se encuentra en el ojo del huracán de la corrupción con acusaciones de comisiones irregulares, tráfico de influencias y corrupción empresarial. Entre los involucrados destacan Begoña Gómez y su socio Carlos Barrabés, este último considerado un referente del emprendimiento aragonés y originario de Benasque.

La escena que recogen estas imágenes es la de Pedro Sánchez reunido con el PSOE de Aragón en este municipio del Pirineo, al que pertenece Cerler, localidad donde Sánchez y su mujer han disfrutado en los últimos días de jornadas de snowboard y largas comidas con amigos en dependencias cerradas exclusivamente para ellos.

Ya en este vídeo de abril de 2015 el propio Sánchez agradece la hospitalidad con que él y su esposa son acogidos en este enclave, sin el cual no se entiende la sociedad formada por Begoña Gómez y Carlos Barrabés, el gurú del comercio digital cuyo grupo empresarial fue recomendado por la mujer del presidente del Gobierno al propio Ejecutivo para la adjudicación de contratos públicos.

Junto a estas palabras de complicidad, Sánchez pidió a los suyos en aquella charla de Benasque, en presencia de la propia Begoña Gómez y de su monitor de esquí, Félix Jordán de Urríes, ex concejal del PSOE en dicho municipio, que pusieran «ganas» y «compromiso» ante las elecciones municipales que se avecinaban en mayo de 2015. «La gente quiere cambio, pero quiere un cambio seguro; la gente no quiere aventuras; en España ahora mismo se necesita un salto de modernidad en nuestro sistema económico, en nuestro sistema laboral, en nuestro sistema fiscal, en nuestro sistema educativo, incluso también en nuestra Constitución, para regenerar la vida democrática, para resolver la crisis territorial en Cataluña, que tan cerca tenéis», decía entonces Sánchez.

«Para dar ese salto, tenemos que pisar sobre tierra firme y el único partido que tiene la capacidad de poder garantizar que el suelo que se pisa para ese salto sea tierra fierra es el Partido Socialista Obrero Español. Porque tenemos los valores, que es lo más importante», añadía el que era líder de la oposición en un salón con trofeos de caza.

Se da la circunstancia de que Sánchez se desplazó a Benasque en 2015 para apoyar a Félix Jordán de Urríes, su monitor de esquí, que se presentaba como cabeza de lista del PSOE a la alcaldía de Benasque. En aquel viaje, el líder socialista no sólo se reunió con cargos de su partido, como muestra este vídeo, sino también con decenas de empresarios, entre ellos, el propio Barrabés y su círculo de confianza, como Aurelio García, director de la Escuela de Negocios del Pirineo (Barrabes.biz).

«Encuentro con colectivos sociales y empresariales del Valle de Benasque. En el PSOE apostamos por el desarrollo rural», escribió el propio Pedro Sánchez en redes sociales sobre aquellas reuniones de precampaña. Ahora, Jordán de Urriés, que hizo de anfitrión, es el director de la Fundación Deporte Joven, adscrita al Consejo Superior de Deportes (CSD). Uno de los contratos investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Begoña Gómez fue otorgado por el CSD al conglomerado empresarial de Barrabés.

Encuentro con colectivos sociales y empresariales del Valle de Benasque. En @Psoe apostamos por el desarrollo rural pic.twitter.com/0sccaJPT0N — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 4, 2015

El pasado julio, el empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez e imputado también en la causa, admitió en su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado que conoció a Pedro Sánchez años antes que a su mujer. Fue en Benasque en esta ocasión de 2015. Tres años antes de que Sánchez llegase a La Moncloa. En su declaración ante el magistrado, el gurú de la extinta cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid ratificó así el nexo que le une al presidente socialista y que reveló este periódico: el clan Benasque. Un grupo de políticos vinculados al PSOE y empresarios que se reunían con asiduidad en este retiro de esquí para estrechar lazos.

Barrabés, a preguntas del juez Peinado, confirmó que conoció a Sánchez «en 2015». El encuentro se produjo en Benasque, durante una reunión de empresarios de la zona. «Fuimos 40 empresarios (…) Y ahí lo saludé», aseguró el que ha sido socio de Begoña Gómez. Desde entonces, Barrabés y Sánchez tuvieron más contactos. El empresario afirmó también que mantuvo con el presidente socialista dos reuniones en La Moncloa «y luego una charla» en la que, según su testimonio, Sánchez le saludó. «Y no sé si muchas más, no he tenido una relación especial con él», despachó en su declaración, en la que apenas precisó las fechas y los asuntos tratados.

Sánchez y Begoña Gómez la semana pasada en Cerler (Benasque).

Sobre Begoña Gómez, afirmó que la vio «en bastantes ocasiones». «Algunas veces vino a mi oficina, también fui a Moncloa alguna vez», admitió. Juntos montaron la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la UCM y el máster del mismo nombre, que echó a andar en octubre de 2020. «Con el máster nos vimos bastante», declaró Barrabés. Según el empresario, él acudió a La Moncloa «cinco veces o así». «Y luego fui a ver a Pedro Sánchez una vez o dos», confesó. En estos casos, siempre fue al complejo presidencial «con citación», precisó. Y el tema de conversación con el jefe del Ejecutivo versó sobre «empresas», aseguró, según la declaración ante el instructor a la que accedió OKDIARIO.