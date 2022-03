Por muy graves que sean los ataques recibidos procedentes de Podemos hay que «tolerarlos todos». Esa es la consigna de Pedro Sánchez a sus ministros y dirigentes del PSOE. Dejar que sean sus socios los que se autodestruyan a base de menospreciar e insultar a los socialistas. Como ocurrió el anterior fin de semana, tras el envío de armas a Ucrania, cuando la secretaria general y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, les llamó «partido de la guerra». «Buscan que les echemos del Gobierno, pero no lo van a lograr», aseguran en Ferraz. La idea es resistir los envites que, asumen, «irán en aumento de aquí al final de la legislatura». Al fin y al cabo su lectura es que a quien les perjudican esos ataques es a ellos mismos.

De momento, el PSOE, tras un acuerdo entre Sánchez y la vicepresidenta segunda y líder de facto de Unidas Podemos en el gabinete, Yolanda Díaz, alcanzó un acuerdo con sus socios para dejar fuera de los actos conjuntos las discrepancias. Es decir, que en aquellos foros en los que participen como miembros del Gobierno, así como en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, no se lanzarán ni ataques ni reproches partidistas.

«Como saben, respondemos en nombre del Gobierno» aseguró la portavoz Isabel Rodríguez el pasado martes tras la reunión semanal del gabinete ministerial, para negar la palabra a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras una interpelación directa sobre las tensiones del fin de semana. «Seguro que la ministra estará encantada de responderles en otro momento, como miembro que es de Podemos» añadió posteriormente la socialista, en la primera muestra del alto el fuego pactado.

Pero esa tregua en los ataques y reproches es únicamente para aquellos espacios en los que compartan micrófono. Los socialistas asumen que en otros espacios «la guerra continuará abierta». En Ferraz sostienen que «Podemos necesita protagonizar acciones que llamen la atención y les dé visibilidad, por su menguante papel en el Gobierno y la pujanza de Yolanda Díaz». Ahí es donde enmarcan las salidas de tono que Sánchez pide tolerar.

En el fondo de su forma de actuar, creen en el PSOE, hay un «deseo de provocar un adelanto electoral». Algo que por ahora no entra en los planes del presidente, aunque todo puede cambiar en función de la situación económica derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que desajusta todas las previsiones que tenía el Ejecutivo.

La convocatoria de elecciones anticipadas, además, formaría parte de una estrategia de Podemos que perseguiría no dar tiempo a Díaz. De esta forma la vicepresidenta segunda, que empezará en los próximos días su proceso de escuchar a la ciudadanía, no tendría tiempo de armar su proyecto político, el principal temor ahora mismo en la formación morada. En el PSOE no esconden que prefieren a una Yolanda Díaz fuerte que a Podemos de cara a futuras alianzas postelectorales.