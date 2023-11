Sánchez llega al Colegio Mayor Pío XII entre gritos de «¡traidor!»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con gritos de «¡traidor!» a su llegada al Colegio Mayor Pío XII, donde el dirigente socialista ha clausurado el Congreso 10º Aniversario Multinacionales con España. La Fundación Pablo VI, que gestiona este recinto, había sido avisada desde Moncloa para evitar cualquier abucheo o protesta contra Sánchez. Esta advertencia ha sido inútil a raíz de los gritos que se han producido contra el presidente del Gobierno.

La Fundación VI había mandado a primera hora una circular dirigida a sus empleados y residentes para dar constancia de las órdenes emitidas desde el Gobierno de Sánchez, instando a mantener «la prudencia para evitar cualquier tipo de sanción administrativa» por protestar contra el dirigente socialista. Incluso se pedía que no se abriesen «las ventanas durante el citado espacio de tiempo».

«Estimados personal, residentes y colegiales. Como sabéis, hoy tenemos en el auditorio de la Fundación Pablo VI un evento, organizado por Multinacionales con España, al que tiene previsto acudir el Presidente del Gobierno a las 13:00 horas. Estará aquí, aproximadamente, una hora, hasta las 14:00 horas», comenzaba esta carta firmada por el director general de la fundación Pablo VI, Jesús Avezuela.

«Medidas de seguridad»

En la misiva se aludía también al refuerzo de «las medidas de seguridad del presidente del Gobierno» para evitar cualquier tipo de altercado. «En el momento en el que nos encontramos, os podréis imaginar que las medidas de seguridad del presidente del Gobierno han sido reforzadas, lo que nos obliga a todos – residentes, colegiales y personal de la casa- a no realizar ningún acto que nos pueda comprometer ni de manera institucional, ni personal», relataba.

Además, se hace una mínima referencia a «la situación política actual» por la Ley de Amnistía del PSOE pactada con los separatistas a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. «Aun comprendiendo el malestar que podamos tener con la situación política actual, os agradecería que mantuvierais la prudencia para evitar cualquier tipo de sanción administrativa», recalcaba.

«Desde los servicios de seguridad de Presidencia del Gobierno, han tomado todas las medidas necesarias a fin de identificar a todos los que estamos en el marco de la institución. Y por indicaciones de la policía, se nos ha solicitado que no abramos las ventanas durante el citado espacio de tiempo. Confío en que demostréis, como siempre, vuestro respeto y buen hacer. Muchas gracias y disculpad las molestias que esto pueda ocasionaros», zanjaba esta comunicación interna del centro.

Todas estas medidas no han evitado que Pedro Sánchez haya sido recibidos con gritos de «¡traidor!» a su llegada al Colegio Mayor Pío XII. Desde la Fundación Pablo VI han explicado que no estaba prevista la asistencia en ningún momento de Pedro Sánchez, debido a que no había sido invitado formalmente al acto. Se invitó inicialmente a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Horas antes, el centro recibió el aviso de que iba a asistir Sánchez porque quería ser él el que interviniese ante los empresarios.

Fue este mismo lunes, también, cuando Moncloa comunicó a los periodistas que habitualmente siguen la agenda del presidente la inclusión de este acto en la agenda presidencial.