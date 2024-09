Sánchez se hace la víctima al recordar el apoyo a Begoña: «Ser mi pareja supone un coste altísimo»

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofrecido un discurso de apertura del Comité Federal del partido en el que ha querido recordar las muestras de apoyo cerrado hacia su esposa, Begoña Gómez, imputada por corrupción. Visiblemente emocionado, Sánchez ha recordado que «ser la pareja, el hermano, la madre o el compañero del presidente supone un coste mayor, injusto, altísimo».

«Quiero saldar una deuda pendiente, y sin emocionarme: quiero agradeceros el apoyo que recibí ese día», en referencia al del pasado abril en el que el PSOE convocó una manifestación en Ferraz en apoyo de Begoña Gómez, justo cuando amenazó con su dimisión. Sus palabras han sido recibidas con grandes aplausos por los socialistas presentes en la sede del partido.

«Ser la pareja, el hermano, la madre o el compañero de ese presidente supone un coste mayor, injusto, altísimo, porque no han elegido esa carrera. En un momento en que los discursos del odio y los bulos campan a sus sanchas en redes sociales y tabloides», ha señalado Sánchez.

«Hace unos meses me hizo mella y me hizo plantearme si merece la pena. Cuando el precio a pagar es tan alto y compromete el buen nombre de gente honesta por el mero hecho de caminar hacia nuestro lado. Pero merece la pena».

Sánchez ha señalado que su partido «no va a tapar la corrupción», aunque no ha hecho mención directa al caso Begoña y los intentos de Moncloa para tumbar la causa con querellas contra el juez de la causa, Juan Carlos Peinado.

Discurso de Sánchez

Además, Sánchez ha felicitado a Salvador Illa por su presidencia en Cataluña: «Querido Salvador, qué orgullo. Hasta hace poco en Cataluña solo se hablaba de conflicto, o no se hablaba», ha señalado Sánchez mirando a Illa. «Se ha reconstruido la convivencia y se trabaja por la unión de los pueblos de España», ha indicado.

Ha dado la bienvenida también al ministro Óscar López, «amigo y político ejemplar», que se estrena como ministro en un comité federal del PSOE.

Además, Sánchez ha querido recordar como «héroe» a Edmundo González, líder de la oposición en Venezuela y víctima de un pucherazo por parte del régimen comunista de Nicolás Maduro, que le ha puesto en busca y captura, y a quien el PSOE estuvo durante días sin reconocer su victoria electoral. Sumando, además, que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido un apoyo internacional fundamental para el chavismo.

Sánchez ha arremetido también contra el PP y sus barones, por rechazar el pacto fiscal con Cataluña que, según él, también les beneficiaría. «Llevaban este posicionamiento en su programa del 2012, pero ahora reniegan de ello para competir en ultraderechismo con Vox», ha señalado Sánchez.

«El verdadero debate no es de territorios, es de modelos. Nosotros siempre defenderemos que la sanidad, la educación o las pensiones son derechos con los que no se puede mercadear», ha asegurado Sánchez, exigiendo «diálogo» a los presidentes autonómicos del PP. «Nuestra mano está tendida y así se lo diré a los presidentes con los que me reúna bilateralmente en próximas semanas.

Sánchez ha señalado que la política «no es para agonías», lo que ha despertado risas en Ferraz. Unas palabras en las que algunos han visto

Críticas de Page

La llegada al Comité Federal del PSOE del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha defraudado: el barón más crítico con Pedro Sánchez por sus pactos y cesiones con el independentismo catalán ha exigido al líder socialista que «muestre» el documento firmado por el PSOE con ERC para hacer presidente a Salvador Illa. Un documento que «nadie ha visto», ha asegurado, señalando que sólo se conoce lo que ha filtrado ERC.

«Vengo con una enorme preocupación por el país y por los valores fundacionales de la izquierda y la socialdemocracia. Hablé a finales de julio, haciendo referencia al borrador filtrado por ERC, que aunque se llamen Esquerra, no todo lo reaccionario está a la derecha. Sería un honor atender llamadas, pero me vale con que me den una copia con el acuerdo firmado, porque a estas alturas todo el mundo habla de cumplir lo firmado pero no he visto un documento firmado. No hace falta que se me estén dando explicaciones, se leer», ha señalado Page.

Sobre el contenido de ese acuerdo y esa cesión fiscal a Cataluña, Page ha manifestado que «ese documento de ERC es mucho más egoísta que socialista.

Aludiendo a las comparativas que se han realizado desde el Gobierno entre la financiación de Cataluña y provincias como Soria, Teruel o Cuenca, Page ha señalado que es una «burda manipulación de la realidad, escucharlo es una broma».

«Todos sabemos de qué va la vaina, de dinero entiende todo el mundo. De amnistía y Constitución igual no, pero de dinero sí. No se puede poner patas arriba los consensos institucionales para tener poder», ha puntualizado.