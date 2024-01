Sánchez se equipara con las asesinadas por violencia de género en su denuncia por la piñata de Ferraz

El PSOE ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que se investigue un posible «delito de odio» en la protesta organizada en Fin de Año en los alrededores de la sede central del partido, en la calle Ferraz, en la que se golpeó una piñata de un muñeco que simulaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para argumentarlo, se cita una sentencia del Tribunal Supremo que condenó a un tuitero por sus mensajes de odio contra las mujeres víctimas de violencia de género.

El delito de odio se recoge en el artículo 510 del Código Penal, que castiga con entre uno y cuatro años de prisión, y multa de seis a doce meses, a quienes «públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad».

La consideración de este delito requiere, no obstante, ser identificado como miembro de un «colectivo vulnerable». Para sostenerlo, el PSOE afirma que el partido «como grupo de personas que defienden los postulados socialistas y los gobiernos que los llevan a cabo, fue perseguido durante la dictadura franquista, y durante la Guerra Civil».

Pero, además, en la denuncia se recurre a la «jurisprudencia del Tribunal Supremo» en la cual, según el PSOE, encajaría este supuesto delictivo. Así, los socialistas mencionan en concreto la sentencia nº 72/2018, de 9 de febrero, para sostener que «el artículo 510 del Código Penal sanciona a quienes fomentan o promueven la discriminación, el odio o la violencia contra grupos o asociaciones por distintos motivos que son recogidos en el precepto».

Contra las maltratadas

Dicha sentencia condenó a dos años y medio de prisión a Berenguer Jordi Moya Hernández, un tuitero que escribió varios mensajes relativos a la violencia machista en los que se denigraba a las víctimas. Esos mensajes fueron: «53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parecen con la de putas que hay sueltas», «2015 finalizará con 56 asesinadas, no es una buena marca pero se hizo lo que se pudo, a ver si en 2016 doblamos esa cifra, gracias», «Marta del Castillo era feminista y se tiró al río porque las mujeres se mojan por la igualdad» y «A mí me gusta follar contra la encimera y los fogones, porque pongo a la mujer en su sitio por parte doble». El condenado, además, compartió una imagen de una mujer con el mensaje: «Ya la he maltratado, tú eres la siguiente».

«El contenido de las frases revela el carácter agresivo de las expresiones y la constatación del odio al ir referidas a situaciones en las que desea encontrar a mujeres a las que se refiere en términos agresivos en un contexto de género», destacó el tribunal, según se recoge en la sentencia. El acusado, por otro lado, fue absuelto de un delito de enaltecimiento del terrorismo, por tuits como: «Ya tengo los explosivos preparados para esta noche liarla en Sol, Feliz Año, Alá en grande», «Ahora sólo falta un atentado en Madrid, unos cuantos españoles muertos y un 2015 de puta madre» y «Ya no se ven atentados como los del 11S, estos de la Yihad no valen, si van a masacrar a gente que lo hagan con estilo, vuelve Bin Laden».

Franquismo

El PSOE sostiene ahora, basándose en esa sentencia, que «el elemento nuclear del hecho delictivo consiste en la expresión de epítetos, calificativos, o expresiones, en este caso, acompañado de graves acciones de violencia, que contienen un mensaje de odio que se transmite de forma genérica».

«Se trata de un tipo penal estructurado bajo la forma de delito de peligro, bastando para su realización, la generación de un peligro que se concreta en el mensaje con un contenido propio del discurso del odio». Un mensaje, alegan, que «es contrario a la convivencia por eso considerado lesivo».

En la denuncia, el partido de Pedro Sánchez argumenta que hechos como el apaleamiento de una piñata en Ferraz, en Nochevieja, «es obvio que exceden de la crítica política para dar lugar a colocar al PSOE, y en particular, al señor Pedro Sánchez Pérez-Castejón en el objeto de la diana de una exaltación de conductas con tintes violentos, de odio, de hostilidad, y discriminación que estamos viviendo en estos momentos, que incitan a actitudes no legítimas, como es un magnicidio o un linchamiento, y con ello, poner en riesgo, aún abstracto, su propia seguridad e integridad personal y la de los que representan al PSOE o se identifican con la ideología socialista, con una clara actitud amenazante a todos ellos; una conducta que no puede ser amparada por la libertad de expresión, y debiera ser objeto de reproche penal».

Alega el PSOE en su denuncia sobre la piñata de Ferraz: «Los hechos que denunciamos, incluyen reiteradas actitudes injuriosas respecto del PSOE y su secretario general, pero dan un paso más, utilizando un lenguaje absolutamente sacado de épocas pasadas, rojos de mierda, feliz 1936, a las puertas de nuestra sede, que suponen un señalamiento público de un colectivo, en este caso mediante el ataque a quien lo representa, por razones de carácter ideológico, colocando a este, al PSOE que representa, y sus miembros y afilados, en el centro de ataques fruto de ese señalamiento».

En su denuncia, facilitada este viernes a los medios y fechada el 4 de enero, sostienen además que se pudieron cometer otros muchos delitos, como injurias y amenazas, con el agravante de discriminación ideológica, incitación a la violencia, desórdenes públicos, o reunión y manifestación ilícita.