Sánchez desprecia con la amnistía los avisos de la UE sobre las rebajas de condena a los golpistas

El Gobierno lleva semanas trabajando en una propuesta de amnistía para satisfacer a los socios separatistas y lograr la investidura de Pedro Sánchez. El propio presidente en funciones ya adelantó esa medida durante una comparecencia en Moncloa, el pasado martes, en la que justificó el perdón a los golpistas para «trabajar por la convivencia». «No me corresponde a mí decir si es constitucional o no, sino al Tribunal Constitucional», emplazó incluso Sánchez, insistiendo en que «el diálogo es el método y la Constitución, el marco», sin descartar en ningún momento esta medida, que no está recogida en la Constitución.

La amnistía borraría por completo todas las condenas y sanciones impuestas a cargos públicos y activistas inmersos en las distintas causas vinculadas al referéndum ilegal. Entre ellas, por ejemplo, las penas por malversación. La rebaja de este delito -otra de las cesiones de Sánchez a ERC- ya generó la preocupación de la Comisión Europea. En el reciente informe sobre el Estado de Derecho en España, Bruselas ya recogía que: «La reforma de los delitos relacionados con la corrupción introdujo el delito de enriquecimiento ilícito y la revisión del delito de malversación, incluyendo la rebaja de penas en algunos casos, lo que ha sido criticado por las partes afectadas».

Sánchez rebajó la malversación a espaldas de la UE, que trabaja precisamente en el endurecimiento de los castigos por corrupción. Bruselas prepara una serie de medidas legislativas que implicarán que las condenas por malversación tengan una pena máxima de, al menos, cinco años, exista lucro o no. Es decir, por encima de lo aprobado por Sánchez para plegarse a sus socios.

El Gobierno era y es perfectamente conocedor de esos planes europeos. De hecho, ya en septiembre del año pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió: «Si queremos resultar creíbles cuando pedimos a los países candidatos que refuercen sus democracias, también debemos erradicar la corrupción en casa», y anunció que la Comisión presentaría, en 2023, «medidas para actualizar el marco legislativo de lucha contra la corrupción».

La propuesta de amnistía que ERC y Junts quieren negociar con Sánchez incluye el olvido de un amplio abanico de delitos. Así se recoge en la iniciativa que estos partidos -además de la CUP- registraron hace dos años en el Congreso de los Diputados. El texto no llegó a ser admitido a trámite porque la Mesa de la Cámara -con el voto del PSOE- lo rechazó. Los letrados avisaron que se trataba de una proposición manifiestamente inconstitucional, pues la Carta Magna no recoge la amnistía y prohíbe los indultos generales.

Delitos

Según esta propuesta, que ha venido revelando OKDIARIO, la amnistía afectaría a «todos los actos de intencionalidad política» desde el 1 de enero de 2013, «cualquiera que sea su resultado» y tanto si están «tipificados como delitos o como conductas administrativamente punibles».

En ello se incluye «cualquier hecho vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favor, promoción, ejecución y celebración tanto del Proceso Participativo sobre el futuro político de Catalunya del 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como los actos de protesta en la vía pública que, con el fin de defender las citadas consultas o criticar la actuación de las autoridades gubernamentales o jurisdiccionales, hayan sido enjuiciados penal o administrativamente desde la fecha del citado referéndum». Así, la amnistía afectará a los delitos de rebelión -ya desaparecido- y sedición, así como el resto de delitos contra el orden público, delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos o los actos de expresión y opinión llevados a cabo a través de la prensa, la imprenta, las redes sociales, las creaciones artísticas o cualquier otro medio de comunicación «que hayan sido valorados como delitos de incitación al odio vinculados al conflicto político con Cataluña». Tribunal de Cuentas Como ha publicado OKDIARIO, Sánchez ya estudia cómo usar la Fiscalía para desmontar el proceso judicial que sigue abierto en el Tribunal de Cuentas contra 34 responsables de desviar fondos públicos de la Generalitat para la ofensiva secesionista que condujo al golpe del otoño de 2017. Entre los imputados en el Tribunal de Cuentas figuran los ex presidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras (ERC), ex consejeros del gobierno de la Generalitat, altos cargos y funcionarios. En total, de momento y tras sucesivas rebajas, la Fiscalía exige 3,1 millones de euros –más intereses– a 34 encausados. La pretensión del independentismo es paralizar o anular en la práctica esta causa, cuyo juicio está previsto para el próximo 14 de noviembre.