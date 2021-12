Pedro Sánchez ha confirmado en una declaración institucional de seis minutos que carece de plan frente a la pandemia. Una vez más, Sánchez ha esquivado sus responsabilidades en la llamada «cogobernanza» con las comunidades autónomas, de forma que sean las regiones las que deban aprobar las medidas, siempre sujetas a los vaivenes jurídicos. Las posibles medidas se debatirán, el miércoles, en una Conferencia de Presidentes, a dos días de la Nochebuena. Ante la convocatoria, barones autonómicos del PP consultados por OKDIARIO responden a Sánchez exigiendo la ley de pandemias que llevan pidiendo desde el inicio de la crisis y que les dotaría de un marco de garantías para actuar frente al virus. La propuesta ha sido rechazada de forma sistemática por el socialista.

Durante semanas, Pedro Sánchez ha asistido impasible al avance de la variante Ómicron, que por ahora se traduce en una explosión de contagios aunque sin la misma virulencia en la ocupación hospitalaria. No obstante, la situación ante el desconocimiento de la nueva cepa es total y las comunidades autónomas se han quejado de la inseguridad para aprobar nuevas medidas. En Moncloa se intenta trasladar un mensaje de tranquilidad ante la opinión pública y no están sobre la mesa soluciones drásticas, como restricciones a la movilidad ni mucho menos confinamientos. Este domingo, Sánchez se ha limitado a anunciar la convocatoria de la reunión con los presidentes autonómicos para abordar medidas «compartidas», sin avanzar cuáles. El encuentro tiene como objetivo el «análisis» de la situación ante, ha avisado el socialista, el «riesgo real» de expansión de los contagios.

Tras esta declaración institucional, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha instado a Sánchez a que «de una vez por todas» acepte la «mano tendida» y acepte una norma nacional para luchar de forma homogénea contra el virus, como lleva ofreciendo el PP año y medio.

“Sánchez vuelve a decir no a la cordura y al sentido común”, ha lamentado el número dos del PP, avisando de que «no se puede luchar contra el mismo virus, que causa las mismas consecuencias con distintas herramientas».

Hace semanas, ante la irrupción de Ómicron, Casado ya acusó a Sánchez de no asumir su responsabilidad ante el Covid y reclamó esta norma para «poner orden» ante una posible sexta ola. El jefe de la oposición acusó al Gobierno de PSOE y Podemos de no estar «asumiendo su responsabilidad» ante el repunte de contagios. «¿Por qué Pedro Sánchez no hace una ley de pandemias, una ley orgánica que nos iguale a todos los españoles en nuestras libertades y nuestros derechos?», se preguntó.

La medida, sin embargo, nunca ha sido valorada por parte del Gobierno. Sin ir más lejos, la pasada semana -ya en pleno repunte de contagios- la ministra de Sanidad, Carolina Darias, le cerró la puerta de forma tajante. «Ya tenemos legislación vigente, no tenemos necesidad», señaló en una intervención en el Congreso de los Diputados. Darias se limitó a destacar que el modelo del Gobierno para atajar la pandemia «se basa en la legislación que tenemos, especialmente en los planes y las estrategias, en la acción conjunta y coordinada de todas las autoridades sanitarias».

«Pero sobre todo en prevención, anticipación y vacunación, en lo que somos líderes mundiales. ¿Alguna vez van a sumarse y dejar de poner palos en las ruedas?», despachó la titular de Sanidad. Desde el PP se critica que el alza de contagios que se está produciendo antes de Navidad ocurre sin una ley para proteger a los ciudadanos. «Vuelven a llegar tarde para salvar la Navidad porque no han hecho los deberes», critican los populares, que atribuyen al «orgullo y la soberbia» de Sánchez el rechazo a la ley de Casado porque «no quiere dar la razón al jefe de la oposición, que lleva pidiéndolo dos años».