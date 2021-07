Pedro Sánchez evita proteger los negocios de ocio nocturno de las nuevas restricciones por la pandemia, mientras permanece impasible ante la entrada del virus por los aeropuertos, un ámbito de su competencia.

El pasado 6 de junio, Reino Unido lanzó la voz de alarma por la variante delta del coronavirus detectada en la India. Las autoridades británicas avisaron de que la mutación resultaba un 40% más contagiosa, lo que podría dificultar la contención de la pandemia.

Desde entonces, distintos organismos internacionales, como la OMS o el ECDC, han admitido su preocupación por esta mutación. El Gobierno de Pedro Sánchez, en cambio, no ha respondido con la misma intensidad.

Los controles en los aeropuertos siguen siendo uno de los motivos de crítica de la gestión de la pandemia. Desde que Sanidad informa de los casos importados, se han registrado 9.918 Y, según la última actualización de datos del Ministerio, en la última semana se han confirmado 372. Una cifra muy superior a la que se registraba hace un mes. En concreto, el pasado 6 de junio, cuando Reino Unido lanzó su alerta, el dato era de 166 casos semanales. El acumulado ascendía por entonces a 8.568.

El aumento es especialmente llamativo en Cataluña. En junio eran 12, y hoy esa cifra sube hasta los 133. Aunque hay otras comunidades que también ven cómo aumentan los contagios llegados de fuera de las fronteras españolas, como Andalucía, que ve triplicados los contagios del exterior, Baleares o Madrid.

La Comunidad de Madrid viene insistiendo al Gobierno sobre la necesidad de tomar medidas en los aeropuertos. La pasada semana, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reclamó nuevamente al Ejecutivo un refuerzo de los controles, apelando además a salvar la temporada turística de verano. En una misiva remitida por la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, avisaba de que «el turismo no se recuperará si España no es percibida como un país seguro. Y será imposible alcanzar esa percepción si no existe una forma efectiva de prevenir la entrada de viajeros contagiados por un aeropuerto de tan intensa densidad de tráfico aéreo como es el Adolfo Suárez Madrid-Barajas».

Y esa percepción de riesgo llega hasta la propia Unión Europea. Como ha publicado OKDIARIO, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha señalado a España como el país comunitario con mayor riesgo de contagio ante la amenaza de la variante Delta.

Este organismo de referencia para el coronavirus en Europa advirtió además en un informe del pasado 23 de junio de la gravedad de esta variante, que califica como de «riesgo alto» en las personas que no están inmunizadas al completo.

El Gobierno no tiene previsto tomar nuevas medidas en los aeropuertos. Ello, mientras las comunidades autónomas debaten restricciones por el aumento de casos, como el cierre del ocio nocturno. Técnicos del Ministerio de Sanidad han propuesto un endurecimiento de las medidas para contener el virus.

La Comunidad de Madrid no se plantea soluciones más severas porque, como ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, «la subida de contagios no está agravando la situación de la hospitalización ni de las UCIs».