Sánchez abucheado en la Feria del Vino tras plantear el Gobierno que no figure en los menús

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido abucheado este miércoles a su llegada a la Feria Nacional del Vino que se celebra en el Pabellón Ferial de Ciudad Real. Su Gobierno es partidario de excluir el vino y la cerveza de los menús de los bares y restaurantes, tal y como señala la nueva Estrategia en Salud Cardiovascular del sistema que aprobó su Ejecutivo hace unos días.

Este plan se aprobó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS de hace unas semanas y propone colaborar con bares y restaurantes «para promover la dieta mediterránea como modelo de alimentación cardiosaludable, sin incluir en ella el consumo de alcohol». En ningún caso se habla de prohibición aunque las medidas, obviamente, van encaminadas al fin del consumo. De hecho, serán las comunidades autónomas las encargadas de su desarrollo. Sanidad aclaró que la Estrategia establece «recomendaciones de hábitos saludables y no contempla prohibiciones de ningún tipo». Otra medida polémica que recoge este plan es la de recomendar que no se fume en los domicilios particulares.

Los ciudadanos que han acudido al lugar no han dudado en recibir a Sánchez con un sonoro abucheo. El presidente del Gobierno ha acudido al evento acompañado también por la ministra de Industria, Comercio y Turismo; Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; Luis Planas; la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

El mensaje de Page

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, inauguró este martes la XI edición de la Feria Nacional del Vino. Y lo hizo con una intervención en la que lanzó un mensaje al Gobierno de Sánchez por estar someterse al chantaje que hacen sus socios de ERC y EH Bildu. «A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas, hasta ahí podía llegar la cosa», aseguró el dirigente del PSOE.

«No tenemos que estar sometidos a ningún tipo de chantaje ofensivo, indignante u obsceno como estoy viendo por ahí. Es verdaderamente tremendo. Lo dejaré claro, hay unas cosas que están pasando en España que a mí no me van a hacer, ni mucho menos, cambiar de opinión. Tontos tontos, no somos. No me estoy refiriendo al recibo de la luz, ¿eh? A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas, hasta ahí podía llegar la cosa», sostuvo Page.

El presidente de Castilla-La Mancha definió a los socios de Sánchez en el Congreso como «la gente menos fiable de la que hay en política española». «Ojo, que si la estabilidad de este país pasa, si la estabilidad de la economía y de todas las medidas que necesitamos para la recuperación, pasan por la gente menos fiable de la que hay en política española, pues, como comprenderán, habrá que pensar. Y lo tendremos que pensar entre los que estamos en lo que estamos. Hoy aquí por lo menos tenemos una ventana de normalidad en una España que se empeña muchas veces en no estar tranquila», recalcó el dirigente socialista.