El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha criticado los chantajes a los que se está sometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez para contentar a sus socios de ERC y EH Bildu. «A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas, hasta ahí podía llegar la cosa», ha asegurado el dirigente del PSOE.

Así se ha mostrado Page durante su intervención de este martes en la inauguración de la XI edición de la Feria Nacional del Vino, FENAVIN, en Ciudad Real. A este acto ha asistido el Rey Felipe VI y otros dirigentes políticos como el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; la alcaldesa, Eva Marían Mansías; y el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero.

» Y no tenemos que estar, que eso es una ventaja muy importante, sometidos a ningún tipo de chantaje ofensivo, indignante u obsceno como estoy viendo por ahí. Es verdaderamente tremendo. Lo dejaré claro, hay unas cosas que están pasando en España que a mí no me van a hacer, ni mucho menos, cambiar de opinión. Tontos tontos, no somos. No me estoy refiriendo al recibo de la luz, ¿eh? A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas, hasta ahí podía llegar la cosa», ha defendido Emiliano García-Page.

El dirigente socialista se ha mostrado visiblemente enfadado con los socios del Gobierno de Sánchez en el Congreso. «Ojo, que si la estabilidad de este país pasa, si la estabilidad de la economía y de todas las medidas que necesitamos para la recuperación, pasan por la gente menos fiable de la que hay en política española, pues, como comprenderán, habrá que pensar. Y lo tendremos que pensar entre los que estamos en lo que estamos. Hoy aquí por lo menos tenemos una ventana de normalidad en una España que se empeña muchas veces en no estar tranquila.», ha zanjado Page en su intervención.