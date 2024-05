La ruptura de Sánchez con Argentina es teatro: diplomáticos españoles se reúnen con el Gobierno de Milei

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció, a bombo y platillo, que rompía relaciones diplomáticas con la Argentina de Javier Milei por llamar «corrupta» a la mujer del presidente, Begoña Gómez. En dos días pasó de llamar a consultas a su embajadora a retirarla «permanentemente». «No volverá a Buenos Aires», se señaló desde el Ministerio de Exteriores. Sin embargo, la actividad diplomática de la embajada en la capital argentina ha continuado. E incluso los contactos con el Gobierno de Milei: esta misma semana, un diplomático español acudió en representación de España al Ministerio de Exteriores argentino para un encuentro sobre «diálogo social» que se celebró en un «ambiente de confianza».

Tras anunciar la ruptura con Milei por las acusaciones a la mujer de Sánchez, desde el PP y Vox lo calificaron de «teatro» y de truco «electoral» de cara a las elecciones europeas. Y pese a que Moncloa ha intentado escenificar que España y Argentina han roto sus relaciones con la retirada de la embajadora, lo cierto es que las reuniones de trabajo han continuado con el Gobierno de Milei como antes.

De hecho, tal y como aseguran fuentes diplomáticas a OKDIARIO, «no se ha suspendido ni uno solo de los actos o reuniones que estaban previstos en la agenda». Un ejemplo de ello ha sido la reunión celebrada el pasado 28 de mayo en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina. Allí se celebró una reunión del Diálogo social sobre derechos humanos, que organizan Argentina junto a 13 países de la Unión Europea. Entre ellos, España.

La delegación de la UE, encabezada por el embajador europeo -y español- Amador Sánchez Rico, se reunió con los diplomáticos argentinos liderados por Christian Machuca, Director de Derechos Humanos de la Cancillería argentina.

«Ambiente de confianza»

Entre las conclusiones del encuentro, las partes lo destacaron como «valioso espacio para el intercambio de experiencias, políticas públicas y buenas prácticas, con el objetivo de fortalecer la protección de derechos humanos y afrontar desafíos mutuos».

«La Unión Europea y Argentina, como socios naturales, comparten valores fundamentales en defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Ambos actores colaboran de manera estrecha en foros multilaterales en la defensa y promoción de los derechos humanos», ha señalado la propia UE.

«El encuentro se llevó a cabo en un ambiente de confianza, permitiendo un diálogo franco, abierto y constructivo acerca de la situación de los derechos humanos en la Unión Europea y Argentina».

Enfriamiento con Milei

Pese a la escalada de tensión diplomática con Argentina, el Gobierno de Pedro Sánchez no se plantea medidas drásticas como impedir al presidente argentino, Javier Milei, aterrizar en la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) en su visita de junio.

En apenas unos días, las relaciones entre España y Argentina agravaron hasta niveles dramáticos y nunca vistos. Las declaraciones de Milei refiriéndose a Gómez como «corrupta» -aunque sin mencionarla expresamente- provocaron una reacción inédita en el Gobierno español.

Tras la llamada a consultas de la embajadora, el Ejecutivo anunció la retirada de su representante en Buenos Aires, un hecho que sólo tiene como precedente la invasión marroquí de Perejil. En definitiva, una crisis diplomática de primer nivel.

Tras esa decisión, fuentes del Gobierno no descartaban ninguna otra medida contra Milei, boicoteando incluso su visita a Madrid de junio. Preguntados por si se podría prohibir la entrada o nombrarle persona non grata, miembros del Ejecutivo no descartaron nada. Admitieron, incluso, que había numerosas medidas que se podrían adoptar. En el ámbito diplomático, el siguiente paso, por ejemplo, sería declarar non grato al embajador argentino en España para forzar su expulsión.

Desde el Gobierno, según ha podido saber OKDIARIO, no está sobre la mesa impedir que Milei aterrice en España. La posibilidad de que los mandatarios utilicen la base de Torrejón de Ardoz es un gesto habitual de cortesía en sus visitas a nuestro país. Igualmente, el país receptor facilita el dispositivo de seguridad durante la estancia en España.