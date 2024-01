El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado en la tarde de este jueves la playa de Barrañán, en el municipio coruñés de Arteixo, para conocer las tareas de limpieza de pellets plásticos.

El desplazamiento de Rueda a una playa afectada por el vertido de pellets, que no figuraba en su agenda pública, ha sido dado a conocer por su gabinete de comunicación a través de imágenes difundidas a los medios.

En ellas puede verse al presidente Rueda conversando en la playa con los operarios que participan en los trabajos en este arenal, uno de los afectados por la llegada de pellets plásticos procedentes del contenedor perdido por el carguero Toconao.

Este mismo jueves, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha acudido a la playa de Barrañán a realizar una recogida de muestras de los pellets para su análisis y estudio en laboratorio.

Y es que esta semana el Juzgado de Instrucción número 2 de Noia (A Coruña) abría diligencias por la posible existencia de un delito contra el medio ambiente en el vertido de este material y, a tal efecto, ordenó al Seprona que remitiese varios informes, entre ellos uno sobre la posible toxicidad de las bolitas de plástico.

Como ha informado OKDIARIO, el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, realizó un simulacro de lucha contra la contaminación marina apenas una semana antes de que Portugal avisase a España de que el buque mercante Toconao había perdido seis contenedores con pellets de plástico. El reporte de ese incidente -revelado por este periódico- se envió a España a fin de que se tomasen las medidas oportunas frente a los «desechos peligrosos», pero el Gobierno no reaccionó.

Pese a esta alerta, el Ejecutivo sostiene que no tuvo conocimiento de la llegada de los microplásticos a las costas gallegas hasta el 13 de diciembre, a través de la llamada del 112 Galicia a Salvamento Marítimo en la que se informaba que un particular había encontrado pellets en una playa. El Ejecutivo no identificó la procedencia del vertido hasta el 20 de diciembre, siempre según su versión. Pero hasta el pasado 3 de enero, no emitió un correo electrónico comunicando a la Xunta esa información, según el presidente gallego, Alfonso Rueda. Es decir, casi un mes después de la alerta portuguesa.

Simulacro

Paradójicamente, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, es decir, una semana antes del aviso sobre los pellets, el departamento de Óscar Puente dirigió un ejercicio de lucha contra la contaminación marina en el puerto de Gijón. En concreto, se simuló una emergencia con nube tóxica procedente de un vertido químico -la fuga de un producto tóxico en la cubierta de un buque tanque en la dársena exterior del Puerto de El Musel-, con la que se activó el Plan de autoprotección del Puerto en categoría 3 y el Plan Marítimo Nacional en situación 2, así como el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias.