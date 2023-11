Rocío de Meer (Madrid, 26 de diciembre de 1989) es diputada de Vox por Almería. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid donde además fue presidenta de la Sociedad de Debates. En abril de 2019 fue elegida diputada de Vox por Almería.

Rocío de Meer habla alto y claro con respecto al grave problema con la inmigración masiva de España, pero sobre todo, de la estrecha relación entre delincuencia e inmigración en Barcelona. De ello se hablará en Frontera Sur, un evento que debatirá de inmigración que se podrá seguir a través de streaming o por las redes sociales del partido político.

PREGUNTA.- ¿Qué propone Vox ante la entrada masiva de inmigrantes?

RESPUESTA.- Para empezar proteger la frontera sur de Europa. Pensamos que hay que controlar las fronteras. Hay que hacer una serie de medidas preventivas y una serie de medidas. También hay que hacer medidas para proteger nuestras fronteras. Hay que dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de medios para que puedan proteger nuestras fronteras. En los últimos años, por ejemplo, hemos visto cómo en Gran Canaria había radares en los cuales se había invertido por parte del Ministerio de Interior y no estaban operativos.

Al final también redunda en que los almerienses están mucho menos protegidos, en que los españoles están menos protegidos, los Fuerzas y Cuerpos del Estado no tienen medios para hacer el control que habría que hacer. Por otro lado, hay que luchar tajantemente contra las mafias de tráfico de seres humanos y contra una de sus raíces, que son las llamadas autodenominadas ONG que no están realizando ninguna labor de ayuda a nadie, sino que forman parte de un gran negocio que es el tráfico de personas.

P.- ¿Qué nos puede contar sobre Frontera Sur y esa relación entre delincuencia e inmigración?

R.- Frontera Sur es un evento que ya va por su tercera edición. Es el primer congreso a nivel nacional y, casi a nivel europeo, focalizado en un tema tan controvertido y tan silenciado en Europa los últimos años. Se aborda, como digo, un debate prohibido a los europeos, una pregunta que no se les ha hecho. Y yo creo que es importante que se den los argumentos, que haya voces en torno a este tema controvertido. La segunda característica de Frontera Sur es que siempre elige un foco. Creo que Barcelona es uno de los lugares por excelencia de España más afectado por parte de la inmigración masiva y descontrolada. Hemos visto cómo no sólo ha sido progresiva la islamización de Cataluña.

Yo creo que los catalanes de a pie no han decidido tener un oratorio fundamentalista debajo de su piso. Y cuando sus hijos juegan por su barrio, bajan a la calle, tienen una tensión y una inseguridad que no deben vivir los españoles. También se ha amordazado a los españoles y a los europeos. En cuanto alzaban la voz en torno a este tema, se les ha amordazado llamándoles permanentemente xenófobos y racistas. ¿No? Y yo creo que no hay nada de xenofobia y nada de racismo en querer que España siga siendo España.

P.- ¿Qué días será el congreso de Frontera Sur en Barcelona?

R.- No es un evento para acudir, va a ser un evento para poder ver a través de streaming. Se proporcionarán los enlaces correspondientes y también a través de nuestras redes sociales y de las redes sociales de Vox. Todo el mundo estará informado y será el día 10 de noviembre. Habrá un streaming por YouTube, estará en inglés, estará en español, lo moveremos por muchos países de nuestro entorno. Y bueno, la verdad que esperemos que abra muchos ojos.

