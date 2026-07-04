Robles rechaza suspender por ahora al DAO tras su imputación y decidirá «según evolucione la situación procesal»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rechazado suspender de funciones al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, pese a su imputación por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso de las cloacas del PSOE. Afirma que «no procede, en el

estado actual de la cuestión, la iniciación de procedimiento disciplinario» y que decidirá según «la evolución de la situación procesal».

Así consta en la resolución, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El Ministerio se pronuncia así tras una denuncia presentada por el partido político Iustitia Europa.

El presidente de esta formación, Luis María Pardo, había solicitado la apertura inmediata de actuaciones y la suspensión urgente de funciones del DAO porque «los hechos revisten una gravedad extrema», al enmarcarse en un procedimiento judicial seguido ante la Audiencia Nacional en el que se investiga si se dieron instrucciones a agentes para «ponerse de perfil» y «no ser proactivos» en investigaciones relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Iustitia Europa denuncia que la decisión de Defensa supone «mantener en plenitud de funciones al número dos operativo de la Guardia Civil, pese a una imputación que afecta directamente a la Justicia, a la limpieza de las investigaciones y a la credibilidad institucional del Cuerpo».

«La respuesta de Defensa ha sido el rechazo: Robles no ha suspendido al DAO. Defensa se escuda en tecnicismos, evita tomar una decisión de fondo y mantiene al número dos operativo de la Guardia Civil pese a estar investigado por delitos que afectan directamente a la Justicia», critica.

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