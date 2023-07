La revelación de Feijóo a OKDIARIO de que su primer viaje será a Marruecos copa las portadas en Rabat

La entrevista de OKDIARIO a Alberto Núñez Feijóo, en la que el líder del PP asegura que su primer viaje oficial tendrá Marruecos como destino, está teniendo gran repercusión en el país vecino. Las principales cabeceras se hacen eco de esta entrevista y lo destacan en sus portadas.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, le pregunta a Feijóo cuál será su primer viaje oficial como presidente al extranjero si gobierna tras el 23J. «Tradicionalmente ha sido Marruecos», le apunta Inda. Y su respuesta se ha convertido en titular de portada en todo Marruecos. Este jueves, no hay medio de comunicación de renombre en el país vecino que no reproduzca las palabras de Feijóo a este periódico: «Yo no creo que Bruselas se considere el extranjero porque Bruselas es capital europea, es una de nuestras capitales. Pero como país extracomunitario entiendo que debe ser, y me gustaría que fuera, Marruecos».

En árabe, en francés y en español -cada vez abundan más los diarios marroquíes que informan en castellano-, las noticias sobre las palabras de Feijóo han corrido como la pólvora por las redacciones y agencias de las principales ciudades marroquíes.

Así, el prestigioso L’Opinion, editado en Rabat, recoge que «a preguntas del periodista Eduardo Inda, fundador del medio digital español OKDIARIO, el líder del Partido Popular (PP) y candidato a la Presidencia del Gobierno del Reino Ibérico, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que su primer viaje extracomunitario será a Marruecos».

En H24 titulan «Mon premier voyage à l’étranger sera au Maroc», citando a OKDIARIO y ofreciendo las imágenes del encuentro entre el líder popular y el director de esta casa. En el digital Kech 24 se hacen eco, en árabe, de que «la primera gira de Feijóo como presidente será en Marruecos».

En el digital Yabiladi, en árabe y especializado en asuntos diplomáticos, replican el titular de OKDIARIO, igual que en Bladna, donde se destaca la «entrevista exclusiva» en la que Feijóo anuncia su primer destino internacional y ahonda en la relación del popular con el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch. En Badil apuntan que, en declaraciones a OKDIARIO, «el rival de Sánchez anuncia que su primer viaje será a Marruecos».

Donde la entrevista de OKDIARIO ha tenido especial relieve ha sido en las cabeceras informativas marroquíes que informan conjuntamente en español y árabe. Por ejemplo, en Marruecom, donde la noticia sobre la entrevista a Feijóo era el tema principal de la portada. También en Rue20, portal informativo con mucha penetración entre la comunidad marroquí residente en España, la entrevista es uno de los temas destacados de este jueves.

Cabe recordar que el primer ministro marroquí, Ajanuch, pertenece al entorno ideológico del Partido Popular Europeo, y ya invitó a Feijóo el pasado año a su convención internacional en Rotterdam. Allí, Ajanuch se reunió con Feijóo y ambos pactaron una visita que aún no se ha producido.

En Marruecos, como ha venido contando OKDIARIO, ya dan por amortizado a Pedro Sánchez. Desde Rabat se llevan meses produciendo acercamientos al equipo de Núñez Feijóo, encaminados a tender puentes para una nueva relación con un posible Gobierno del PP.