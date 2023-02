Rajoy sentencia a Sánchez y sus socios: «Cuando el Gobierno parece la oposición, el cambio es imparable»

«Cuando el Gobierno tiene pinta de oposición y la oposición pinta de Gobierno, el cambio es imparable». De esta manera ha dado el ex presidente Mariano Rajoy por amortizado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios «extremistas» ante el ciclo electoral que se avecina. Una frase pronunciada en la XXVI Unión Intermunicipal del PP celebrada en Valencia, junto al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el ex presidente José María Aznar. Los tres han protagonizado la foto de la «unidad» que no tuvo Pablo Casado.

En una larga intervención, muy crítica con la gestión de Sánchez, Rajoy ha denunciado que los pactos del actual presidente socialista del Gobierno con las «minorías más extremistas y los que dicen de sí mismos ser los enemigos de España». El ex jefe del Ejecutivo ha lamentado «el empeño de esa galaxia sectaria en dividir a los españoles».

«No sólo han pactado con lo más ilustre de cada casa», ha dicho Rajoy con ironía. «Han blanqueado -ha proseguido- lo más oscuro y turbio y además les han dado lo que han pedido», ha recalcado.

«Gigantesco engaño»

«Hay cosas que los españoles no van a olvidar: el gigantesco engaño de la última campaña electoral; los indultos -¡Tiene gracia que ahora empiece el juicio contra los policías que garantizaron el orden y la ley-; la política penitenciaria condescendiente con los terroristas a petición y exigencia de Bildu; o los cambios a la carta en el Código Penal a favor de quienes pisotearon la ley. Esto no se había visto jamás», ha señalado Rajoy.

Además, se ha referido a esas «leyes patrocinadas por los socios que generan división entre ellos y que van contra el sentir general de los españoles, que tienen otra forma de entender la vida». Rajoy ha acusado aquí a Sánchez de «actuar a las órdenes de las minorías más extremistas». «Por eso eso normal que haya una gran mayoría por el cambio», ha sentenciado.

«Hay millones de personas que están hartos de esta situación en la que sólo se nos invita a la división y el enfrentamiento. Y la mayoría no se siente representada ni en la arrogancia ni en el estilo bronco. Esto va de Frankenstein o del PP; del PSOE, Junqueras y Bildu o de Feijóo y el PP», ha enfatizado.

Además, en alusión al Gobierno de PSOE-Podemos, Rajoy ha advertido de que «es muy peligroso» enfrentar a lo que llamaban casta con el pueblo. «Señalar desde el poder con nombres y apellidos a ciudadanos privados, eso es muy peligroso. Sean empresarios o periodistas famosos. Esto no es propio de un sistema democrático y es muy peligroso», ha manifestado el ex líder del PP, que también ha arremetido contra Sánchez y los suyos por «distinguir entre ricos y pobres para hacer política».

«Polarización»

«Hablan de los ricos para que no se hable de las dificultades de los más vulnerables para llegar a fin de mes. Y hablan de los empresarios para que no se note que estamos peor que el resto de los países europeos. No recuerdo una etapa como esta en la que la polarización lo impregna todo. Ni un Gobierno que hiciera de la división y la tensión una estrategia política. Es malo para la sociedad y para España», ha apostillado Rajoy.

«El Gobierno Frankenstein ha traído la liquidación del consenso; hay socios indeseables a los que no se le puede dar la llave de la gobernabilidad de España. Por esto los españoles quieren cambiar. Es el año de la esperanza y soy optimista», ha afirmado.

«Liderazgo maduro»

Asimismo, Rajoy ha elogiado tanto la figura de Feijóo como la «unidad» que muestra ahora su formación. «Hoy el PP se presenta como un partido unido. Estamos unidos, todos los que estamos aquí, detrás del mejor, que es Alberto Núñez Feijóo», ha destacado el ex presidente, en ausencia de Casado y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en primera fila.

«Es un líder que ha acreditado sus capacidades sobradamente, que ha obtenido cuatro mayorías absolutas y que ha dejado fuera a los populistas de derechas, izquierdas y centro. Es un líder previsible y ya sabemos cómo va a abordar la tarea de gobierno», ha dicho Rajoy sobre Feijóo.

Además, ha subrayado su «liderazgo madurado y construido, de acumulación de experiencia y de haber aprendido de los errores». «Pinchan en hueso, pinchan de verdad», ha lanzado a sus detractores, fijando también el camino a seguir: «Ahora lo que toca es mantener la unidad sin fisuras, en torno a él y a su equipo», ha remachado.