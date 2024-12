Quién es Víctor de Aldama: su edad, su relación con el PSOE, qué estudió y su biografía

Víctor de Aldama, comisionista en el caso Koldo, es un conocido empresario español. Su fama se disparó el pasado mes de febrero al conocerse su implicación en el caso Koldo. Su función como presunto enlace entre los empresarios, José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, le ha llevado a convertirse en uno de los principales investigados de esta compleja trama. Está relacionada con la concesión de contratos millonarios por el suministro de mascarillas durante la pandemia.

El empresario Víctor de Aldama declara este lunes, 16 de diciembre, como investigado ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Víctor de Aldama frente a quien tratará de demostrar las acusaciones contra el ex ministro José Luis Ábalos en su primera confesión en la Audiencia Nacional. Entonces, logró su puesta en libertad. Su declaración se produce después de que José Luis Ábalos negara ante el alto tribunal el cobro de comisiones o la pertenencia a ninguna trama de adjudicación fraudulenta de contratos.

El pasado 21 de noviembre el comisionista rompió su silencio con sus declaraciones ante el primer instructor de la causa, Ismael Moreno, realizadas a petición propia. Entonces, explicó cómo conoció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con quién repartió comisiones por los contratos de compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes. Entonces, el comisionista del caso Koldo durante su comparecencia ante el juez implicó en la trama corrupta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera; a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; al ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos; a la esposa del líder socialista, Begoña Gómez, y al secretario de organización, Santos Cerdán.

En la documentación entregada al Supremo, Aldama señaló al ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por el supuesto amaño de un contrato de obra pública de 6,5 millones. En el escrito, se indicó la supuesta relación de Torres con una constructora vinculada a la trama. El ministro les debía favores porque él mismo se había encargado de llevar a cabo «gestiones» para facilitar «encuentros de diversa naturaleza». «En particular, fue recurrente el alquiler de un piso en la calle Atocha», destacó Aldama. Torres lo negó posteriormente.

Quién es Víctor de Aldama

Fue presidente del Zamora CF. Compró este equipo de fútbol cuando estaba en la ruina. El pasado mes de junio vendió sus acciones a Javier Páez, sobrino del ex presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, actual presidente del club.

El empresario ha intentado comprar otros equipos de fútbol como el Cádiz, Córdoba, Murcia o Jerez. Su empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL registró una facturación récord de 53,1 millones de euros en 2020, después de haber permanecido prácticamente inactiva y sin ingresos los dos años anteriores.

Cuántos años tiene Víctor de Aldama

Víctor Gonzalo de Aldama Delgado nació en Madrid en 1878. Abogado y empresario, tiene 46 años.

Víctor de Aldama se ha separado recientemente. Hasta hace poco estaba casado con su mujer Patricia Ramos García. Tienen una hija de 6 años. Tiene nueva relación con una peluquera colombiana.

En junio de 2021, fue nombrado cónsul honorario de Georgia en Zamora. También fue cónsul honorario de España en el estado de Oaxaca, México.

La relación de Aldama con el PSOE

Hace días, Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que le llamase «mentiroso» tras su declaración ante el juez. El empresario resalta los casos de corrupción que afectan a su entorno familiar y al PSOE. «Me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado y no dimite», afirmó entonces Víctor de Aldama. Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, se encuentra imputada por hasta cuatro delitos: apropiación indebida, intrusismo profesional, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Su hermano, David Sánchez, está imputada por hasta cinco delitos de corrupción.

El empresario recordó que se encuentra imputado por el caso Koldo José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes en el Ejecutivo de Sánchez y su hombre fuerte en el PSOE como secretario de organización de los socialistas. También, Koldo García, ex asesor de Ábalos: «A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer (Begoña Gómez) imputada, a su hermano (David Sánchez) imputado, a su segundo del Gobierno (José Luis Ábalos) imputado, a su jefe o asesor (Koldo García) imputado, y no dimite, no lo sé. Que venga Dios y lo vea», reiteró.

Además, los documentos que Víctor de Aldama ha entregado al Tribunal Supremo apuntan a que los presuntos pagos recibidos por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, guardan relación con el «tema Asturias»: en sus notas aparecen varios contratos de obras millonarias en carreteras que Aldama habría conseguido para constructoras amigas gracias al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.