Tres agentes de los Mossos d’Esquadra fuera de servicio escoltarán a Carles Puigdemont en su intento de llegar al Parlament. Son conscientes de que pueden estar incurriendo en un delito, el de no detener a una persona sobre la que pesa una orden de detención y entrega viente, y de que esto puede acarrearles un procedimiento sancionador e incluso penal en un futuro. Son parte de los mossos que de forma voluntaria, desde hace siete años, protegen al ex presidente catalán fuera de España. En ese caso, a diferencia de lo que ocurre una vez ya ha pisado suelo español, al no existir orden de detención fuera del Estado no estaban incurriendo en ningún tipo delictivo.

En las últimas horas o días, desde que partió de Bélgica, varios agentes de la policía catalana se han turnado para garantizar la integridad física y la protección del líder de facto de Junts. Incluso tratando de torpedear las tareas de localización e identificación que estaban realizando otros compañeros de su mismo cuerpo policial. Los altos responsables de los Mossos incluso les han llegado a pedir colaboración, para pactar una detención, a lo que estos se han negado.

En el núcleo duro de Carles Puigdemont, ante la previsible e inminente detención del candidato de Junts, alentaban este miércoles una rebelión de una parte de los Mossos que, según ellos, «seguirán a las órdenes del president de Cataluña», en referencia a Puigdemont. Se refieren a estos agentes que, en sus ratos libres, dan servicio a Puigdemont. El director de su oficina, su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, utilizó sus redes sociales para advertir a la cúpula de la Policía autonómica, que planifica la detención de Carles Puigdemont, que «existen honrosas excepciones entre los mossos, héroes anónimos».

«Únicamente sé que la historia no perdonará a todo aquel que participe indirecta o directamente, por acción o por omisión, en la posible detención del president Carles Puigdemont y en su posible traslado a un juzgado o una cárcel española», destacó Alay.

Los escoltas de Rull y los consellers

Caso aparte es lo que puedan hacer, en virtud del mandato judicial y de sus obligaciones como policías, los escoltas del presidente del Parlament, de Junts, o de los diferentes consellers de ERC que puedan acudir al acto de bienvenida a Carles Puigdemont en el Arco del Triunfo. Las directrices que han recibido, según fuentes policiales, es que «nadie debe detener a Puigdemont hasta que se dé la orden y la efectúe la persona encargada». Pero eso puede llevar a dichos agentes a la comisión de un delito. Y actuar o no, pese a las órdenes de sus superiores, estará en sus manos.

Más de 165 agentes de los Mossos de distintas comisarías de Cataluña y de la comisaría general de información, están prevenidos desde este miércoles por la mañana para proceder a la detención de Carles Puigdemont. En total, en todo el dispositivo que incluye el cierre del Parque de la Ciudadela, son más de 600 los agentes que la Prefectura ha movilizado para lo que consideran un «hecho histórico» y que «nos pondrá en el centro de todas las miradas y las críticas».

Los policías son conscientes de que su actuación se revisará con lupa por parte de otros cuerpos policiales, de la judicatura y de los propios separatistas. Según lo que hagan y como lo hagan, reconocen, «las consecuencias pueden ser terribles» a nivel de la calle. De ahí que una de las instrucciones que hayan recibido sea la de no detenerle durante el acto de bienvenida a Cataluña, para evitar que las protestas se amplifiquen.