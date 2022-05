Carles Puigdemont quiere forzar a Pedro Sánchez a sentarse con él en una misma mesa. No es nada nuevo. Desde que se marchó a Bélgica para eludir la acción de la Justicia en España, el ex presidente catalán ha tratado de hacer valer su posición como líder de Junts per Catalunya para provocar un encuentro con el jefe del Ejecutivo. Moncloa y el PSOE, comprando las tesis del separatismo, han reconocido en distintas ocasiones que la solución al conflicto catalán incluía también a Puigdemont. Pero no en Bélgica, donde permanece fugado de los tribunales.

El dirigente independentista pretende viajar a España en una misión del Parlamento Europeo sobre el presunto espionaje con Pegasus, lo que le garantiza inmunidad y, en consecuencia, que no va a ser detenido por orden de Pablo Llarena. Es por ello que su equipo considera que «es el momento de que se produzca esa reunión con Sánchez».

Por ahora, desde Waterloo no se ha trasladado la propuesta formal de ese encuentro a Moncloa. Entre otras cosas porque todavía no hay fecha prevista para el viaje -será previsiblemente tras el verano- y, por entonces, puede haber algún cambio en su situación. El 14 de julio, el abogado general de la Unión Europea se pronunciará sobre la decisión de Bélgica de suspender la euroorden.

Está por ver si lo que propondrá el gabinete de Puigdemont es un encuentro a solas, algo difícilmente aceptable para el presidente del Gobierno, o aprovechar su estancia en España para reunir la mesa de negociación y sentar al dirigente de JXCat en ella, probablemente junto a Oriol Junqueras. En este último caso el Ejecutivo siempre ha manifestado que no tenía nada que decir de las personas que propusiera el Govern, incluso cuando se pusieron sobre la mesa los nombres de los indultados Jordi Turull y Jordi Sánchez, por lo que debería tragar con su presencia.

Vuelta a España

Al formar parte de la misión parlamentaria que investigará el uso de Pegasus en España y, más concretamente, el espionaje a los políticos independentistas, Carles Puigdemont podrá volver por primera vez a nuestro país desde que se fugó.

Pero su libertad de movimiento estará muy limitada a la agenda que tenga la delegación del Parlamento Europeo. Salirse de esas normas sí podría comportar su detención y la puesta a disposición del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Nada le impediría, sin embargo, aprovechar su estancia en el Congreso de los Diputados -uno de los puntos por los que que la delegación del Parlamento Europeo prevé pasar- para reunirse con los miembros del Gobierno.

Con Iglesias

Sin poner en riesgo su libertad, es decir, aprovechando los lugares que visite la misión parlamentaria, Carles Puigdemont pretende tener otros encuentros de índole político y privado. Entre ellos, una reunión con el ex vicepresidente reconvertido en analista político Pablo Iglesias -en la que podrían participar algunas ministras de Podemos y dirigentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos-, con miembros del Govern y JXCat o con sus familiares.