Puente admite que hoy no se reanudará el servicio de trenes de media y larga distancia por el apagón

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido a través de un comunicado en la red «X» que el servicio ferroviario de media y larga distancia en toda España no se podrá recuperar hasta bien entrado el martes 28. El gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, ha anunciado que esta noche dejará abiertas 10 estaciones para que los pasajeros atrapados por el apagón masivo puedan pernoctar en ellas.

En Madrid no cerrarán sus puertas las estaciones de Atocha y Chamartín. También permanecerá abierta Sants (Barcelona), Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga, ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su cuenta de X.

Puente añade que el objetivo es facilitar que las personas que tengan que coger un tren y no tengan otra posibilidad para pasar la noche puedan hacerlo allí. El ministro ha dicho también que el objetivo es recuperar los servicios de cercanías ferroviarias en un plazo de dos horas desde que vuelva el suministro eléctrico.

Sin embargo, Puente admite que «en el día de hoy no es previsible que se recupere la circulación de trenes de Media y Larga distancia. Por ello todos los usuarios que tuvieran previsto un desplazamiento de estas características no podrán hacerlo. Trabajamos para que, una vez se recupere el suministro eléctrico, podamos reanudar esos servicios, lo que ya no será posible hoy», ha indicado el Ministerio de Transportes.

30.000 evacuados de trenes varados

Renfe prevé evacuar a lo largo del día a entre 30.000 y 35.000 personas de los trenes que han quedado parados en las vías como consecuencia del apagón. En el momento en que se produjo el corte eléctrico, poco después de las 12:30, estaban circulando un total de 116 trenes con una capacidad media de 300 pasajeros por convoy.

En declaraciones en la plataforma «X» el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho en X que la máxima prioridad en este momento es rescatar y atender a los viajeros atrapados en trenes. «Seguimos con la situación muy complicada en Alta Velocidad», ha señalado. Según sus datos, hay 14 trenes en esta situación en la línea Madrid-Sevilla; otros 8 en la línea Madrid-Barcelona; dos en el trayecto Antequera-Granada, uno en Venta de Baños y otro más en Pajares.

A las 17.24, Red Eléctrica ha informado que «avanza la recuperación del suministro eléctrico en distintas zonas del país». «Ya hay suministro eléctrico en áreas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y Léon, Extremadura y Andalucía».

A las 18.45 comenzó a recuperarse el servicio también en Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. En estos momentos el sistema eléctrico «cuenta ya con 3.943 MW entre la capacidad autónoma de producción y la importada de países vecinos», detalla Red Eléctrica.